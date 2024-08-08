https://ria.ru/20240808/putin-1965066130.html

Путин подписал закон об упрощении передачи участков для строительства

Путин подписал закон об упрощении передачи участков для строительства - РИА Новости, 08.08.2024

Путин подписал закон об упрощении передачи участков для строительства

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене торгов при предоставлении гражданам участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС)... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T23:04

2024-08-08T23:04

2024-08-08T23:04

жилье

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене торгов при предоставлении гражданам участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом исключается применение порядка торгов при предоставлении земли гражданам для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства для собственных нужд, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления хозяйством его деятельности. Закрепляется перечень случаев, когда не применяются особенности предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, ведения садоводства для собственных нужд. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20240808/putin-1965056953.html

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жилье, россия, владимир путин