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Путин подписал закон об упрощении передачи участков для строительства - РИА Новости, 08.08.2024
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23:04 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/putin-1965066130.html
Путин подписал закон об упрощении передачи участков для строительства
Путин подписал закон об упрощении передачи участков для строительства - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон об упрощении передачи участков для строительства
Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене торгов при предоставлении гражданам участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС)... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T23:04
2024-08-08T23:04
жилье
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене торгов при предоставлении гражданам участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом исключается применение порядка торгов при предоставлении земли гражданам для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства для собственных нужд, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления хозяйством его деятельности. Закрепляется перечень случаев, когда не применяются особенности предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, ведения садоводства для собственных нужд. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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жилье, россия, владимир путин
Жилье, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон об упрощении передачи участков для строительства

Путин подписал закон об отмене торгов при предоставлении участков для ИЖС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене торгов при предоставлении гражданам участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом исключается применение порядка торгов при предоставлении земли гражданам для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства для собственных нужд, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления хозяйством его деятельности.
Закрепляется перечень случаев, когда не применяются особенности предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, ведения садоводства для собственных нужд.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Путин подписал закон о неиспользуемых земельных участках
Вчера, 21:58
 
ЖильеРоссияВладимир Путин
 
 
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