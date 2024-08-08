https://ria.ru/20240808/putin-1965065046.html
Путин подписал закон об оптимизации процедуры госзакупок
Путин подписал закон об оптимизации процедуры госзакупок - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон об оптимизации процедуры госзакупок
Президент России Владимир Путин подписал закон об оптимизации процедуры госзакупок, который позволит установить единый порядок предоставления преимущества... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T22:58
2024-08-08T22:58
2024-08-08T22:58
экономика
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об оптимизации процедуры госзакупок, который позволит установить единый порядок предоставления преимущества отечественным товарам. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон разработан для дальнейшего упрощения процессов и процедур при закупках отечественной продукции в соответствии с законами о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ) и о закупках товаров (работ, услуг) госкорпорациями, госкомпаниями и естественными монополиями (223-ФЗ). Закон устанавливает правовые основания для полного запрета либо для ограничений на участие в торгах определенных иностранных товаров (работ, услуг). В частности, он предусматривает переход от принципа "третий лишний" к более жесткому - "второй лишний" (когда иностранные заявки снимаются с торгов при наличии хотя бы одной российской). Предполагается, что это усилит стимулы для инвестирования и наращивания производства российской продукции. Еще одной преференцией станет применение ко всем российским товарам коэффициента, улучшающего на 15% ценовое предложение отечественных компаний. В случае конкуренции нескольких отечественных продуктов предпочтение будет отдаваться изделию с более высоким технологическим уровнем локализации производства, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, правила проведения конкурсных закупок и выбора победителя на них должны стать максимально простыми и понятными для всех сторон и опираться на безусловный приоритет российских брендов. Это позволит стимулировать создание новых собственных производств, в том числе в радиоэлектронике, металлургии, железнодорожном и сельхозмашиностроении, автопроме, станкостроении, текстильной, мебельной, фармацевтической промышленности и других значимых для страны сферах. Закон, содержащий и другие положения, вступит в силу с 1 октября 2024 года, за исключением отдельных норм, для которых установлен иной срок. При этом большинство изменений начнет применяться к отношениям, возникшим с 1 января 2025 года.
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экономика, технологии, россия, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин подписал закон об оптимизации процедуры госзакупок
Владимир Путин подписал закон об оптимизации процедуры госзакупок
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об оптимизации процедуры госзакупок, который позволит установить единый порядок предоставления преимущества отечественным товарам. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Закон разработан для дальнейшего упрощения процессов и процедур при закупках отечественной продукции в соответствии с законами о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ) и о закупках товаров (работ, услуг) госкорпорациями, госкомпаниями и естественными монополиями (223-ФЗ).
Закон устанавливает правовые основания для полного запрета либо для ограничений на участие в торгах определенных иностранных товаров (работ, услуг). В частности, он предусматривает переход от принципа "третий лишний" к более жесткому - "второй лишний" (когда иностранные заявки снимаются с торгов при наличии хотя бы одной российской). Предполагается, что это усилит стимулы для инвестирования и наращивания производства российской продукции.
Еще одной преференцией станет применение ко всем российским товарам коэффициента, улучшающего на 15% ценовое предложение отечественных компаний. В случае конкуренции нескольких отечественных продуктов предпочтение будет отдаваться изделию с более высоким технологическим уровнем локализации производства, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин
.
По его словам, правила проведения конкурсных закупок и выбора победителя на них должны стать максимально простыми и понятными для всех сторон и опираться на безусловный приоритет российских брендов. Это позволит стимулировать создание новых собственных производств, в том числе в радиоэлектронике, металлургии, железнодорожном и сельхозмашиностроении, автопроме, станкостроении, текстильной, мебельной, фармацевтической промышленности и других значимых для страны сферах.
Закон, содержащий и другие положения, вступит в силу с 1 октября 2024 года, за исключением отдельных норм, для которых установлен иной срок. При этом большинство изменений начнет применяться к отношениям, возникшим с 1 января 2025 года.