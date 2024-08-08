https://ria.ru/20240808/putin-1965060365.html
Подписан закон о продаже лекарств сельскими больницами, там нет аптек
Подписан закон о продаже лекарств сельскими больницами, там нет аптек - РИА Новости, 08.08.2024
Подписан закон о продаже лекарств сельскими больницами, там нет аптек
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий сельским участковым больницам продавать лекарства в населенных пунктах, где нет аптек,... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T22:25
2024-08-08T22:25
2024-08-08T22:25
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий сельским участковым больницам продавать лекарства в населенных пунктах, где нет аптек, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Федеральным законом устанавливаются правовые основания для розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптеки, всеми обособленными подразделениями медицинских организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность. Прежде такая возможность была установлена только в отношении амбулаторий, ФАПов и центров общей врачебной практики. Закон расширяет этот перечень, предоставляя право самостоятельно осуществлять розничную торговлю лекарственными препаратами большему числу структурных подразделений медицинских организаций в сельской местности. Расширяется круг лиц, имеющих право на осуществление фармацевтической деятельности в России. Право на осуществление такой деятельности предоставляется лицам, обладающим правом на занятие медицинской деятельностью и получившим дополнительное профессиональное образование в части розничной торговли лекарственными препаратами, при условии их работы в указанных обособленных подразделениях медицинских организаций, имеющих лицензию на осуществление фармацевтической деятельности.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Подписан закон о продаже лекарств сельскими больницами, там нет аптек
Путин разрешил сельским больницам продавать лекарства в местах, где нет аптек
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий сельским участковым больницам продавать лекарства в населенных пунктах, где нет аптек, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Федеральным законом устанавливаются правовые основания для розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптеки, всеми обособленными подразделениями медицинских организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность.
Прежде такая возможность была установлена только в отношении амбулаторий, ФАПов и центров общей врачебной практики. Закон расширяет этот перечень, предоставляя право самостоятельно осуществлять розничную торговлю лекарственными препаратами большему числу структурных подразделений медицинских организаций в сельской местности.
Расширяется круг лиц, имеющих право на осуществление фармацевтической деятельности в России. Право на осуществление такой деятельности предоставляется лицам, обладающим правом на занятие медицинской деятельностью и получившим дополнительное профессиональное образование в части розничной торговли лекарственными препаратами, при условии их работы в указанных обособленных подразделениях медицинских организаций, имеющих лицензию на осуществление фармацевтической деятельности.