https://ria.ru/20240808/putin-1965060034.html

Путин подписал закон об ужесточении требований к теплосетям

Путин подписал закон об ужесточении требований к теплосетям - РИА Новости, 08.08.2024

Путин подписал закон об ужесточении требований к теплосетям

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к муниципалитетам, теплосетям и управляющим компаниям по подготовке к отопительному... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T22:21

2024-08-08T22:21

2024-08-08T22:21

жкх

россия

владимир путин

анастасия бондаренко

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к муниципалитетам, теплосетям и управляющим компаниям по подготовке к отопительному сезону. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон направлен на повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения в России. Он вводит обязанность быть готовыми к отопительному периоду для муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей и управляющих компаний, а также владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями. В многоквартирных домах эта обязанность будет возложена на управляющую компанию. А муниципалитеты будут обязаны готовить к отопительному периоду в том числе и бесхозные объекты теплоснабжения (у которых не определена организация по их содержанию и обслуживанию). За неготовность к отопительному периоду будет введена административная ответственность, поясняла замглавы Минэнерго России Анастасия Бондаренко. Закон также предусматривает, что правительство РФ установит критерии надежности теплоснабжения потребителей. В настоящее время такие критерии содержатся в правилах, утвержденных приказом Минэнерго от 12 марта 2013 года. В свою очередь Минэнерго будет разрабатывать и утверждать не только правила обеспечения готовности к отопительному периоду, но и устанавливать порядок проведения оценки такой готовности. Неустранение нарушений, выявленных в ходе такой оценки, повлечет административную ответственность. Минэнерго также будет утверждать схемы теплоснабжения поселений, муниципальных и городских округов, отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения (модель "альтернативной котельной"). В целях обеспечения готовности к отопительному периоду закон обязывает муниципальные образования иметь порядок (план) действий по ликвидации последствий аварий в сфере теплоснабжения, а также утвержденную, актуализированную схему теплоснабжения. Такие схемы в обязательном порядке должны будут содержать разделы по оценке надежности теплоснабжения, предложения по ее повышению, а также мероприятия по резервированию систем теплоснабжения в определенных схемой случаях. В рамках федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения будут проводиться профилактические (информирование, обобщение правоприменительной практики, объявление предостережений, консультирование, профилактический визит) и контрольно-надзорные (выездная и документарная проверка) мероприятия. Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.

https://ria.ru/20240713/putin-1959443214.html

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жкх, россия, владимир путин, анастасия бондаренко, министерство энергетики рф (минэнерго россии)