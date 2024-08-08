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Путин подписал закон об ужесточении требований к теплосетям - РИА Новости, 08.08.2024
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22:21 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/putin-1965060034.html
Путин подписал закон об ужесточении требований к теплосетям
Путин подписал закон об ужесточении требований к теплосетям - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон об ужесточении требований к теплосетям
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к муниципалитетам, теплосетям и управляющим компаниям по подготовке к отопительному... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T22:21
2024-08-08T22:21
жкх
россия
владимир путин
анастасия бондаренко
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к муниципалитетам, теплосетям и управляющим компаниям по подготовке к отопительному сезону. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон направлен на повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения в России. Он вводит обязанность быть готовыми к отопительному периоду для муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей и управляющих компаний, а также владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями. В многоквартирных домах эта обязанность будет возложена на управляющую компанию. А муниципалитеты будут обязаны готовить к отопительному периоду в том числе и бесхозные объекты теплоснабжения (у которых не определена организация по их содержанию и обслуживанию). За неготовность к отопительному периоду будет введена административная ответственность, поясняла замглавы Минэнерго России Анастасия Бондаренко. Закон также предусматривает, что правительство РФ установит критерии надежности теплоснабжения потребителей. В настоящее время такие критерии содержатся в правилах, утвержденных приказом Минэнерго от 12 марта 2013 года. В свою очередь Минэнерго будет разрабатывать и утверждать не только правила обеспечения готовности к отопительному периоду, но и устанавливать порядок проведения оценки такой готовности. Неустранение нарушений, выявленных в ходе такой оценки, повлечет административную ответственность. Минэнерго также будет утверждать схемы теплоснабжения поселений, муниципальных и городских округов, отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения (модель "альтернативной котельной"). В целях обеспечения готовности к отопительному периоду закон обязывает муниципальные образования иметь порядок (план) действий по ликвидации последствий аварий в сфере теплоснабжения, а также утвержденную, актуализированную схему теплоснабжения. Такие схемы в обязательном порядке должны будут содержать разделы по оценке надежности теплоснабжения, предложения по ее повышению, а также мероприятия по резервированию систем теплоснабжения в определенных схемой случаях. В рамках федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения будут проводиться профилактические (информирование, обобщение правоприменительной практики, объявление предостережений, консультирование, профилактический визит) и контрольно-надзорные (выездная и документарная проверка) мероприятия. Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20240713/putin-1959443214.html
https://ria.ru/20240808/putin-1965058238.html
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жкх, россия, владимир путин, анастасия бондаренко, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
ЖКХ, Россия, Владимир Путин, Анастасия Бондаренко, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Путин подписал закон об ужесточении требований к теплосетям

Путин подписал закон, ужесточающий требования к муниципалитетам и теплосетям

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабочий на участке магистральной тепловой сети
Рабочий на участке магистральной тепловой сети - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Рабочий на участке магистральной тепловой сети . Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к муниципалитетам, теплосетям и управляющим компаниям по подготовке к отопительному сезону. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Закон направлен на повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения в России. Он вводит обязанность быть готовыми к отопительному периоду для муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей и управляющих компаний, а также владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
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В многоквартирных домах эта обязанность будет возложена на управляющую компанию. А муниципалитеты будут обязаны готовить к отопительному периоду в том числе и бесхозные объекты теплоснабжения (у которых не определена организация по их содержанию и обслуживанию). За неготовность к отопительному периоду будет введена административная ответственность, поясняла замглавы Минэнерго России Анастасия Бондаренко.
Закон также предусматривает, что правительство РФ установит критерии надежности теплоснабжения потребителей. В настоящее время такие критерии содержатся в правилах, утвержденных приказом Минэнерго от 12 марта 2013 года.
В свою очередь Минэнерго будет разрабатывать и утверждать не только правила обеспечения готовности к отопительному периоду, но и устанавливать порядок проведения оценки такой готовности. Неустранение нарушений, выявленных в ходе такой оценки, повлечет административную ответственность. Минэнерго также будет утверждать схемы теплоснабжения поселений, муниципальных и городских округов, отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения (модель "альтернативной котельной").
В целях обеспечения готовности к отопительному периоду закон обязывает муниципальные образования иметь порядок (план) действий по ликвидации последствий аварий в сфере теплоснабжения, а также утвержденную, актуализированную схему теплоснабжения. Такие схемы в обязательном порядке должны будут содержать разделы по оценке надежности теплоснабжения, предложения по ее повышению, а также мероприятия по резервированию систем теплоснабжения в определенных схемой случаях.
В рамках федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения будут проводиться профилактические (информирование, обобщение правоприменительной практики, объявление предостережений, консультирование, профилактический визит) и контрольно-надзорные (выездная и документарная проверка) мероприятия. Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Вчера, 22:06
 
ЖКХРоссияВладимир ПутинАнастасия БондаренкоМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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