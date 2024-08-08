https://ria.ru/20240808/putin-1965059861.html

Путин подписал закон о господдержке производителей кормовых добавок

Путин подписал закон о господдержке производителей кормовых добавок - РИА Новости, 08.08.2024

Путин подписал закон о господдержке производителей кормовых добавок

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий распространить государственную поддержку на производителей кормовых и пищевых добавок, а также... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T22:20

2024-08-08T22:20

2024-08-08T22:20

экономика

россия

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий распространить государственную поддержку на производителей кормовых и пищевых добавок, а также ветеринарных препаратов. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Законопроект был подготовлен и принят в целях укрепления технологического суверенитета агропромышленного комплекса РФ, в частности, для содействия развитию собственного производства таких добавок и препаратов, поясняла ранее заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина. Она обращала внимание, что на сегодняшний день такие производства невозможно поддерживать в рамках принятой госпрограммы развития сельского хозяйства, регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия, так как большинство из них не связано с переработкой сельскохозяйственного сырья. Закон с 1 сентября 2024 года включает в число получателей мер господдержки организации и индивидуальных предпринимателей, которые производят лекарства для ветеринарного применения, кормовые и пищевые добавки, ферментные препараты.

https://ria.ru/20240722/putin-1961312374.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, госдума рф, год семьи