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Путин подписал закон о господдержке производителей кормовых добавок - РИА Новости, 08.08.2024
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22:20 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/putin-1965059861.html
Путин подписал закон о господдержке производителей кормовых добавок
Путин подписал закон о господдержке производителей кормовых добавок - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон о господдержке производителей кормовых добавок
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий распространить государственную поддержку на производителей кормовых и пищевых добавок, а также... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T22:20
2024-08-08T22:20
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий распространить государственную поддержку на производителей кормовых и пищевых добавок, а также ветеринарных препаратов. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Законопроект был подготовлен и принят в целях укрепления технологического суверенитета агропромышленного комплекса РФ, в частности, для содействия развитию собственного производства таких добавок и препаратов, поясняла ранее заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина. Она обращала внимание, что на сегодняшний день такие производства невозможно поддерживать в рамках принятой госпрограммы развития сельского хозяйства, регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия, так как большинство из них не связано с переработкой сельскохозяйственного сырья. Закон с 1 сентября 2024 года включает в число получателей мер господдержки организации и индивидуальных предпринимателей, которые производят лекарства для ветеринарного применения, кормовые и пищевые добавки, ферментные препараты.
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экономика, россия, владимир путин, госдума рф, год семьи
Экономика, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Год семьи
Путин подписал закон о господдержке производителей кормовых добавок

Путин подписал закон о господдержке производителей кормовых и пищевых добавок

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий распространить государственную поддержку на производителей кормовых и пищевых добавок, а также ветеринарных препаратов. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Законопроект был подготовлен и принят в целях укрепления технологического суверенитета агропромышленного комплекса РФ, в частности, для содействия развитию собственного производства таких добавок и препаратов, поясняла ранее заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.
Она обращала внимание, что на сегодняшний день такие производства невозможно поддерживать в рамках принятой госпрограммы развития сельского хозяйства, регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия, так как большинство из них не связано с переработкой сельскохозяйственного сырья.
Закон с 1 сентября 2024 года включает в число получателей мер господдержки организации и индивидуальных предпринимателей, которые производят лекарства для ветеринарного применения, кормовые и пищевые добавки, ферментные препараты.
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