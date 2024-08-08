https://ria.ru/20240808/putin-1965057421.html

Путин подписал закон о льготах инвалидам при поступлении в колледж

Путин подписал закон о льготах инвалидам при поступлении в колледж - РИА Новости, 08.08.2024

Путин подписал закон о льготах инвалидам при поступлении в колледж

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает преимущественное право на зачисление в колледж инвалидам III группы с детства и инвалидам III... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T22:02

2024-08-08T22:02

2024-08-08T22:02

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает преимущественное право на зачисление в колледж инвалидам III группы с детства и инвалидам III группы вследствие военной травмы или заболеваний, полученных во время военной службы. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Направлен на включение в число лиц, которым предоставляется преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования при условии успешного прохождения вступительных испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных условиях, инвалидов с детства III группы, а также инвалидов III группы вследствие военной травмы или заболеваний, полученных в период прохождения военной службы", - говорилось в пояснительной записке. Авторы инициативы отмечали, что закон будет способствовать лучшему пониманию гражданами своих прав при поступлении на обучение по программам СПО.

https://ria.ru/20231102/gosduma-1906854806.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин