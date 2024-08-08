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Путин подписал закон о льготах инвалидам при поступлении в колледж - РИА Новости, 08.08.2024
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22:02 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/putin-1965057421.html
Путин подписал закон о льготах инвалидам при поступлении в колледж
Путин подписал закон о льготах инвалидам при поступлении в колледж - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон о льготах инвалидам при поступлении в колледж
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает преимущественное право на зачисление в колледж инвалидам III группы с детства и инвалидам III... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T22:02
2024-08-08T22:02
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает преимущественное право на зачисление в колледж инвалидам III группы с детства и инвалидам III группы вследствие военной травмы или заболеваний, полученных во время военной службы. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Направлен на включение в число лиц, которым предоставляется преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования при условии успешного прохождения вступительных испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных условиях, инвалидов с детства III группы, а также инвалидов III группы вследствие военной травмы или заболеваний, полученных в период прохождения военной службы", - говорилось в пояснительной записке. Авторы инициативы отмечали, что закон будет способствовать лучшему пониманию гражданами своих прав при поступлении на обучение по программам СПО.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о льготах инвалидам при поступлении в колледж

Путин подписал закон о льготах при поступлении в колледж инвалидов III группы

© iStock.com / Phira PhonruewiangphingВыпускница колледжа
Выпускница колледжа - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© iStock.com / Phira Phonruewiangphing
Выпускница колледжа. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает преимущественное право на зачисление в колледж инвалидам III группы с детства и инвалидам III группы вследствие военной травмы или заболеваний, полученных во время военной службы.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Направлен на включение в число лиц, которым предоставляется преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования при условии успешного прохождения вступительных испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных условиях, инвалидов с детства III группы, а также инвалидов III группы вследствие военной травмы или заболеваний, полученных в период прохождения военной службы", - говорилось в пояснительной записке.
Авторы инициативы отмечали, что закон будет способствовать лучшему пониманию гражданами своих прав при поступлении на обучение по программам СПО.
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