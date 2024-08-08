https://ria.ru/20240808/putin-1965057421.html
Путин подписал закон о льготах инвалидам при поступлении в колледж
Путин подписал закон о льготах инвалидам при поступлении в колледж - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон о льготах инвалидам при поступлении в колледж
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает преимущественное право на зачисление в колледж инвалидам III группы с детства и инвалидам III... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T22:02
2024-08-08T22:02
2024-08-08T22:02
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956060780_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f69a503464ef63cbf2c1850f00e1be57.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает преимущественное право на зачисление в колледж инвалидам III группы с детства и инвалидам III группы вследствие военной травмы или заболеваний, полученных во время военной службы. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Направлен на включение в число лиц, которым предоставляется преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования при условии успешного прохождения вступительных испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных условиях, инвалидов с детства III группы, а также инвалидов III группы вследствие военной травмы или заболеваний, полученных в период прохождения военной службы", - говорилось в пояснительной записке. Авторы инициативы отмечали, что закон будет способствовать лучшему пониманию гражданами своих прав при поступлении на обучение по программам СПО.
https://ria.ru/20231102/gosduma-1906854806.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956060780_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_95ff81e254e9ab6abf820e15d47f7828.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о льготах инвалидам при поступлении в колледж
Путин подписал закон о льготах при поступлении в колледж инвалидов III группы
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает преимущественное право на зачисление в колледж инвалидам III группы с детства и инвалидам III группы вследствие военной травмы или заболеваний, полученных во время военной службы.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Направлен на включение в число лиц, которым предоставляется преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования при условии успешного прохождения вступительных испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных условиях, инвалидов с детства III группы, а также инвалидов III группы вследствие военной травмы или заболеваний, полученных в период прохождения военной службы", - говорилось в пояснительной записке.
Авторы инициативы отмечали, что закон будет способствовать лучшему пониманию гражданами своих прав при поступлении на обучение по программам СПО.