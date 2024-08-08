https://ria.ru/20240808/putin-1965057262.html

Путин подписал закон об обращении с медицинскими отходами

Путин подписал закон об обращении с медицинскими отходами - РИА Новости, 08.08.2024

Путин подписал закон об обращении с медицинскими отходами

Президент России Владимир Путин подписал закон, который регулирует обращение с медицинскими отходами после того, как они покинут пределы медицинских учреждений, РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T22:00

2024-08-08T22:00

2024-08-08T22:00

общество

жкх

александр коган

владимир путин

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который регулирует обращение с медицинскими отходами после того, как они покинут пределы медицинских учреждений, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, обезвреживание, утилизация, захоронение обеззараженных медицинских отходов будет осуществляться на объектах, включенных в реестр объектов обезвреживания, утилизации, захоронения медицинских отходов. Реестр данных объектов ведется уполномоченным исполнительным органом субъекта РФ. Ранее, комментируя проект закона, зампред думского комитета по экологии Александр Коган сообщал РИА Новости, что законом уточняются правила обращения с медотходами категории Г. Отмечается, что порядок обращения с медотходами класса А сохранится прежним. По словам Когана, к этой категории относятся бумага, халаты, бахилы и так далее, поэтому они являются самыми безопасными, с ними будут обращаться по правилам, применимым для твердых коммунальных отходов (ТКО). Соответственно, за их утилизацию будут отвечать региональные операторы. Подписанный закон позволит наладить учет в области обращения с медицинскими отходами, определить потребности в инфраструктуре для удаления медицинских отходов и сформировать механизмы по созданию такой инфраструктуры, наладить контроль при транспортировании и удалении медицинских отходов, оптимизировать расходы на обращение с медицинскими отходами.

https://ria.ru/20240708/nauka-1956819222.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, жкх, александр коган, владимир путин