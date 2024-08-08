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Путин подписал закон об обращении с медицинскими отходами - РИА Новости, 08.08.2024
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22:00 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/putin-1965057262.html
Путин подписал закон об обращении с медицинскими отходами
Путин подписал закон об обращении с медицинскими отходами - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон об обращении с медицинскими отходами
Президент России Владимир Путин подписал закон, который регулирует обращение с медицинскими отходами после того, как они покинут пределы медицинских учреждений, РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T22:00
2024-08-08T22:00
общество
жкх
александр коган
владимир путин
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который регулирует обращение с медицинскими отходами после того, как они покинут пределы медицинских учреждений, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, обезвреживание, утилизация, захоронение обеззараженных медицинских отходов будет осуществляться на объектах, включенных в реестр объектов обезвреживания, утилизации, захоронения медицинских отходов. Реестр данных объектов ведется уполномоченным исполнительным органом субъекта РФ. Ранее, комментируя проект закона, зампред думского комитета по экологии Александр Коган сообщал РИА Новости, что законом уточняются правила обращения с медотходами категории Г. Отмечается, что порядок обращения с медотходами класса А сохранится прежним. По словам Когана, к этой категории относятся бумага, халаты, бахилы и так далее, поэтому они являются самыми безопасными, с ними будут обращаться по правилам, применимым для твердых коммунальных отходов (ТКО). Соответственно, за их утилизацию будут отвечать региональные операторы. Подписанный закон позволит наладить учет в области обращения с медицинскими отходами, определить потребности в инфраструктуре для удаления медицинских отходов и сформировать механизмы по созданию такой инфраструктуры, наладить контроль при транспортировании и удалении медицинских отходов, оптимизировать расходы на обращение с медицинскими отходами.
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общество, жкх, александр коган, владимир путин
Общество, ЖКХ, Александр Коган, Владимир Путин
Путин подписал закон об обращении с медицинскими отходами

Путин подписал закон, регулирующий обращение с медицинскими отходами

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который регулирует обращение с медицинскими отходами после того, как они покинут пределы медицинских учреждений, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, обезвреживание, утилизация, захоронение обеззараженных медицинских отходов будет осуществляться на объектах, включенных в реестр объектов обезвреживания, утилизации, захоронения медицинских отходов. Реестр данных объектов ведется уполномоченным исполнительным органом субъекта РФ.
Ранее, комментируя проект закона, зампред думского комитета по экологии Александр Коган сообщал РИА Новости, что законом уточняются правила обращения с медотходами категории Г. Отмечается, что порядок обращения с медотходами класса А сохранится прежним. По словам Когана, к этой категории относятся бумага, халаты, бахилы и так далее, поэтому они являются самыми безопасными, с ними будут обращаться по правилам, применимым для твердых коммунальных отходов (ТКО). Соответственно, за их утилизацию будут отвечать региональные операторы.
Подписанный закон позволит наладить учет в области обращения с медицинскими отходами, определить потребности в инфраструктуре для удаления медицинских отходов и сформировать механизмы по созданию такой инфраструктуры, наладить контроль при транспортировании и удалении медицинских отходов, оптимизировать расходы на обращение с медицинскими отходами.
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