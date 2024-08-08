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Путин подписал закон о господдержке сбыта фермерской продукции - РИА Новости, 08.08.2024
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21:54 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/putin-1965056173.html
Путин подписал закон о господдержке сбыта фермерской продукции
Путин подписал закон о господдержке сбыта фермерской продукции - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон о господдержке сбыта фермерской продукции
Президент России Владимир Путин подписал закон о государственной поддержке сбыта фермерской продукции, включая создание агрегаторов в этой сфере... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T21:54
2024-08-08T21:54
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о государственной поддержке сбыта фермерской продукции, включая создание агрегаторов в этой сфере. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон разработан в целях развития инфраструктуры сбыта фермерской продукции. Он предусматривает создание агроагрегаторов и возможность оказания им государственной поддержки. Под агроагрегаторами понимаются организации, основные виды деятельности которых относятся к сфере обращения фермерской продукции. При этом они должны соответствовать критериям, которые определит правительство РФ. Предполагается, что такие организации, в частности, будут заниматься хранением и доставкой фермерской продукции в магазины, в том числе сетевые. При этом агроагрегаторам, которые являются сельскохозяйственными потребкооперативами, господдержка будет оказываться в соответствии со статьей 7 закона "О развитии сельского хозяйства", в том числе путем обеспечения доступности кредитных ресурсов, предоставления информационной и консультационной помощи и т.д. Агроагрегаторы, не менее 51% долей (акций) которых принадлежит субъектам малого предпринимательства в сфере АПК, получат доступ к господдержке в виде обеспечения доступности кредитных ресурсов. Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
https://ria.ru/20240722/putin-1961312374.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о господдержке сбыта фермерской продукции

Путин подписал закон о государственной поддержке сбыта фермерской продукции

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о государственной поддержке сбыта фермерской продукции, включая создание агрегаторов в этой сфере. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Закон разработан в целях развития инфраструктуры сбыта фермерской продукции. Он предусматривает создание агроагрегаторов и возможность оказания им государственной поддержки.
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Под агроагрегаторами понимаются организации, основные виды деятельности которых относятся к сфере обращения фермерской продукции. При этом они должны соответствовать критериям, которые определит правительство РФ. Предполагается, что такие организации, в частности, будут заниматься хранением и доставкой фермерской продукции в магазины, в том числе сетевые.
При этом агроагрегаторам, которые являются сельскохозяйственными потребкооперативами, господдержка будет оказываться в соответствии со статьей 7 закона "О развитии сельского хозяйства", в том числе путем обеспечения доступности кредитных ресурсов, предоставления информационной и консультационной помощи и т.д.
Агроагрегаторы, не менее 51% долей (акций) которых принадлежит субъектам малого предпринимательства в сфере АПК, получат доступ к господдержке в виде обеспечения доступности кредитных ресурсов.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
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