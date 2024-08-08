https://ria.ru/20240808/putin-1965056173.html

Путин подписал закон о господдержке сбыта фермерской продукции

Путин подписал закон о господдержке сбыта фермерской продукции - РИА Новости, 08.08.2024

Путин подписал закон о господдержке сбыта фермерской продукции

Президент России Владимир Путин подписал закон о государственной поддержке сбыта фермерской продукции, включая создание агрегаторов в этой сфере... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T21:54

2024-08-08T21:54

2024-08-08T21:54

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о государственной поддержке сбыта фермерской продукции, включая создание агрегаторов в этой сфере. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон разработан в целях развития инфраструктуры сбыта фермерской продукции. Он предусматривает создание агроагрегаторов и возможность оказания им государственной поддержки. Под агроагрегаторами понимаются организации, основные виды деятельности которых относятся к сфере обращения фермерской продукции. При этом они должны соответствовать критериям, которые определит правительство РФ. Предполагается, что такие организации, в частности, будут заниматься хранением и доставкой фермерской продукции в магазины, в том числе сетевые. При этом агроагрегаторам, которые являются сельскохозяйственными потребкооперативами, господдержка будет оказываться в соответствии со статьей 7 закона "О развитии сельского хозяйства", в том числе путем обеспечения доступности кредитных ресурсов, предоставления информационной и консультационной помощи и т.д. Агроагрегаторы, не менее 51% долей (акций) которых принадлежит субъектам малого предпринимательства в сфере АПК, получат доступ к господдержке в виде обеспечения доступности кредитных ресурсов. Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

https://ria.ru/20240722/putin-1961312374.html

https://ria.ru/20240109/subsidii-1920344628.html

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экономика, россия, владимир путин