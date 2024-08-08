https://ria.ru/20240808/putin-1965055379.html

Путин подписал закон о контрольных полетах в гражданской авиации

Путин подписал закон о контрольных полетах в гражданской авиации - РИА Новости, 08.08.2024

Путин подписал закон о контрольных полетах в гражданской авиации

Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий в Воздушном кодексе определения "контрольный полет (облет) гражданского воздушного судна" и... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T21:46

2024-08-08T21:46

2024-08-08T21:46

космос - риа наука

россия

владимир путин

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий в Воздушном кодексе определения "контрольный полет (облет) гражданского воздушного судна" и "контрольный полет (облет) воздушного судна государственной авиации". Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Согласно тексту закона, контрольный полет (облет) гражданского воздушного судна - это полет, выполняемый в целях подтверждения годности воздушного судна после выполнения работ по его техобслуживанию, перечень которых устанавливается эксплуатационной документацией. Аналогичное определение устанавливается и для воздушных судов госавиации. Полномочиями по подготовке и выполнению контрольного полета для гражданских судов наделяется Минтранс РФ, а для судов госавиации - Минобороны РФ и организации, в ведении которых находится госавиация. Ведение сертификатов летной годности гражданского воздушного судна и государственного реестра гражданских воздушных судов РФ возлагается на Росавиацию. Правила формирования и ведения сертификатов и реестров определяются Федеральными авиационными правилами (ФАП). Помимо этого, в Воздушном кодексе вводятся понятия "безопасность полетов в гражданской авиации" "программа безопасности полетов", "фактор опасности", "риск для безопасности полетов". Кроме того, новой статьей Воздушного кодекса устанавливается ведение реестров сертификатов и документов, подтверждающих соответствие требованиям ФАП юрлиц, осуществляющих техобслуживание подлежащих сертификации беспилотников, а также гражданских судов, авиадвигателей, за исключением легких и сверхлегких гражданских судов, не осуществляющих коммерческих перевозок и авиаработ. Предусматривается обязательность наличия в ФАП формы заявления на подтверждение соответствия требованиям, видов и категорий разрешенных работ по техобслуживанию и других требований. Из закона также следует, что при поступлении от ФСБ России информации о возможном нарушении обязательных требований транспортной безопасности, содержащей сведения о причинении вреда или об угрозе его причинения охраняемым законом ценностям в сфере обороны и безопасности государства, внеплановая выездная проверка и внеплановый рейдовый осмотр проводятся с извещением об этом (в течение 24 часов после получения соответствующих сведений) органа прокуратуры по месту нахождения объекта контроля. ,Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

https://ria.ru/20240719/rostekh-1960789434.html

https://ria.ru/20240722/mak-1961291951.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, россия, владимир путин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)