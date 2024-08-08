Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон об упрощении строительства линейных объектов - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:36 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/putin-1965054204.html
Путин подписал закон об упрощении строительства линейных объектов
Путин подписал закон об упрощении строительства линейных объектов - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон об упрощении строительства линейных объектов
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий правительству право устанавливать линейные объекты капитального строительства, для сооружения которых не... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T21:36
2024-08-08T21:36
россия
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963238730_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_52b591268db6b1b599d5a585bf4c4d85.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий правительству право устанавливать линейные объекты капитального строительства, для сооружения которых не требуется подготовка рабочей документации, что ускорит и удешевит стройку. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон наделяет правительство Российской Федерации полномочиями по установлению перечня линейных объектов капитального строительства, для строительства или реконструкции которых не потребуется рабочая документация. Как пояснял ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, линии электропередач, линии связи, газопроводы, автомобильные дороги, которые не относятся к категориям уникальных, технически сложных или особо опасных – все они будут строиться быстрее и дешевле, но не в ущерб качеству. Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
https://ria.ru/20240808/putin-1965049093.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963238730_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4530344f3b91a4195de7e416dff58009.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, госдума рф
Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин подписал закон об упрощении строительства линейных объектов

Путин подписал закон, упрощающий капитальное строительство линейных объектов

© Фото : Михаил Евраев/TelegramСтроительство
Строительство - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Михаил Евраев/Telegram
Строительство. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий правительству право устанавливать линейные объекты капитального строительства, для сооружения которых не требуется подготовка рабочей документации, что ускорит и удешевит стройку. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Закон наделяет правительство Российской Федерации полномочиями по установлению перечня линейных объектов капитального строительства, для строительства или реконструкции которых не потребуется рабочая документация.
Как пояснял ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, линии электропередач, линии связи, газопроводы, автомобильные дороги, которые не относятся к категориям уникальных, технически сложных или особо опасных – все они будут строиться быстрее и дешевле, но не в ущерб качеству.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
Табличка на здании Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Путин подписал закон об индексации судебных пошлин
Вчера, 21:03
 
РоссияВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала