https://ria.ru/20240808/putin-1965054204.html
Путин подписал закон об упрощении строительства линейных объектов
Путин подписал закон об упрощении строительства линейных объектов - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон об упрощении строительства линейных объектов
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий правительству право устанавливать линейные объекты капитального строительства, для сооружения которых не... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T21:36
2024-08-08T21:36
2024-08-08T21:36
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владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий правительству право устанавливать линейные объекты капитального строительства, для сооружения которых не требуется подготовка рабочей документации, что ускорит и удешевит стройку. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон наделяет правительство Российской Федерации полномочиями по установлению перечня линейных объектов капитального строительства, для строительства или реконструкции которых не потребуется рабочая документация. Как пояснял ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, линии электропередач, линии связи, газопроводы, автомобильные дороги, которые не относятся к категориям уникальных, технически сложных или особо опасных – все они будут строиться быстрее и дешевле, но не в ущерб качеству. Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
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россия, владимир путин, госдума рф
Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин подписал закон об упрощении строительства линейных объектов
Путин подписал закон, упрощающий капитальное строительство линейных объектов