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Путин подписал закон об упрощении передачи конфискованного оружия на СВО - РИА Новости, 08.08.2024
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21:23 08.08.2024 (обновлено: 21:25 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/putin-1965052525.html
Путин подписал закон об упрощении передачи конфискованного оружия на СВО
Путин подписал закон об упрощении передачи конфискованного оружия на СВО - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон об упрощении передачи конфискованного оружия на СВО
Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении передачи конфискованного оружия в зону спецоперации, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T21:23
2024-08-08T21:25
безопасность
россия
владимир путин
александр хинштейн
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении передачи конфискованного оружия в зону спецоперации, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Как ранее отмечал автор законодательной инициативы, глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн, более 250 тысяч единиц огнестрельного оружия скопилось на складах МВД и Росгвардии, при этом 70 тысяч из них подлежит уничтожению. Подчеркивалось, что речь идет как о конфискате, так и об оружии, сданном собственниками на уничтожение или невостребованных ими в течение года. Закон позволит напрямую передавать такое оружие и патроны в Минобороны, Росгвардию и иные государственные военизированные организации. Согласно закону, порядок такой передачи определит правительство РФ, а процесс его администрирования возлагается на Росгвардию как на регулятора оборота оружия. Росгвардия будет обладать полномочиями собственника от имени РФ оружия или патронов, перешедших в государственную собственность. После передачи Росгвардией оружия или патронов в другие государственные военизированные организации полномочия собственника от имени РФ будут осуществлять эти государственные организации. Также законом закрепляется, что Росгвардия устанавливает порядок уничтожения оружия или патронов. Документ также предусматривает право использовать подлежащие уничтожению оружие или патроны Росгвардией или передавать их в другие государственные военизированные организации для использования.
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безопасность, россия, владимир путин, александр хинштейн, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Александр Хинштейн, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Госдума РФ
Путин подписал закон об упрощении передачи конфискованного оружия на СВО

Путин подписал закон, упрощающий передачи конфискованного оружия в зону СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении передачи конфискованного оружия в зону спецоперации, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Как ранее отмечал автор законодательной инициативы, глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн, более 250 тысяч единиц огнестрельного оружия скопилось на складах МВД и Росгвардии, при этом 70 тысяч из них подлежит уничтожению. Подчеркивалось, что речь идет как о конфискате, так и об оружии, сданном собственниками на уничтожение или невостребованных ими в течение года.
Закон позволит напрямую передавать такое оружие и патроны в Минобороны, Росгвардию и иные государственные военизированные организации. Согласно закону, порядок такой передачи определит правительство РФ, а процесс его администрирования возлагается на Росгвардию как на регулятора оборота оружия.
Росгвардия будет обладать полномочиями собственника от имени РФ оружия или патронов, перешедших в государственную собственность. После передачи Росгвардией оружия или патронов в другие государственные военизированные организации полномочия собственника от имени РФ будут осуществлять эти государственные организации.
Также законом закрепляется, что Росгвардия устанавливает порядок уничтожения оружия или патронов. Документ также предусматривает право использовать подлежащие уничтожению оружие или патроны Росгвардией или передавать их в другие государственные военизированные организации для использования.
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