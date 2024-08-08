https://ria.ru/20240808/putin-1965052525.html

Путин подписал закон об упрощении передачи конфискованного оружия на СВО

Путин подписал закон об упрощении передачи конфискованного оружия на СВО - РИА Новости, 08.08.2024

Путин подписал закон об упрощении передачи конфискованного оружия на СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении передачи конфискованного оружия в зону спецоперации, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T21:23

2024-08-08T21:23

2024-08-08T21:25

безопасность

россия

владимир путин

александр хинштейн

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964600248_0:223:3007:1914_1920x0_80_0_0_31e70ee27064392e4e77eb6abc733b16.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении передачи конфискованного оружия в зону спецоперации, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Как ранее отмечал автор законодательной инициативы, глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн, более 250 тысяч единиц огнестрельного оружия скопилось на складах МВД и Росгвардии, при этом 70 тысяч из них подлежит уничтожению. Подчеркивалось, что речь идет как о конфискате, так и об оружии, сданном собственниками на уничтожение или невостребованных ими в течение года. Закон позволит напрямую передавать такое оружие и патроны в Минобороны, Росгвардию и иные государственные военизированные организации. Согласно закону, порядок такой передачи определит правительство РФ, а процесс его администрирования возлагается на Росгвардию как на регулятора оборота оружия. Росгвардия будет обладать полномочиями собственника от имени РФ оружия или патронов, перешедших в государственную собственность. После передачи Росгвардией оружия или патронов в другие государственные военизированные организации полномочия собственника от имени РФ будут осуществлять эти государственные организации. Также законом закрепляется, что Росгвардия устанавливает порядок уничтожения оружия или патронов. Документ также предусматривает право использовать подлежащие уничтожению оружие или патроны Росгвардией или передавать их в другие государственные военизированные организации для использования.

https://ria.ru/20240806/nato-1964335846.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, владимир путин, александр хинштейн, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф