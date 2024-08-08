https://ria.ru/20240808/putin-1965051475.html

Путин подписал закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет

Путин подписал закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет - РИА Новости, 08.08.2024

Путин подписал закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет

Россиян с приобретенным гражданством будут его лишать за отказ встать на воинский учет, соответствующий закон подписал Владимир Путин, документ разместили на... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T21:18

2024-08-08T21:18

2024-08-08T22:13

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Россиян с приобретенным гражданством будут его лишать за отказ встать на воинский учет, соответствующий закон подписал Владимир Путин, документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Так, в базовые законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О гражданстве" вносится норма, согласно которой неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет лицом, приобретшим гражданство России, будет служить основанием для его прекращения. Закон синхронизирует постановку на воинский учет и получение гражданства.Для этого органы МВД обяжут подавать сведения о мужчинах, которым решено выдать паспорт, в единую систему межведомственного электронного взаимодействия.В начале июня Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что в России пока не выстроена осмысленная миграционная политика. Президент подчеркнул, что необходимо создавать комфортные условия для мигрантов, но при этом миграция не должна становиться проблемой для россиян как в быту, так и на рынке труда.

https://ria.ru/20240104/grazhdanstvo-1919688204.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин