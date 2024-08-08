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Путин подписал закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет - РИА Новости, 08.08.2024
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21:18 08.08.2024 (обновлено: 22:13 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/putin-1965051475.html
Путин подписал закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет
Путин подписал закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет
Россиян с приобретенным гражданством будут его лишать за отказ встать на воинский учет, соответствующий закон подписал Владимир Путин, документ разместили на... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T21:18
2024-08-08T22:13
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Россиян с приобретенным гражданством будут его лишать за отказ встать на воинский учет, соответствующий закон подписал Владимир Путин, документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Так, в базовые законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О гражданстве" вносится норма, согласно которой неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет лицом, приобретшим гражданство России, будет служить основанием для его прекращения. Закон синхронизирует постановку на воинский учет и получение гражданства.Для этого органы МВД обяжут подавать сведения о мужчинах, которым решено выдать паспорт, в единую систему межведомственного электронного взаимодействия.В начале июня Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что в России пока не выстроена осмысленная миграционная политика. Президент подчеркнул, что необходимо создавать комфортные условия для мигрантов, но при этом миграция не должна становиться проблемой для россиян как в быту, так и на рынке труда.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет

Получивших гражданство России будут его лишать за отказ встать на воинский учет

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПаспорт России и военный билет
Паспорт России и военный билет - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Паспорт России и военный билет. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Россиян с приобретенным гражданством будут его лишать за отказ встать на воинский учет, соответствующий закон подписал Владимир Путин, документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Так, в базовые законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О гражданстве" вносится норма, согласно которой неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет лицом, приобретшим гражданство России, будет служить основанием для его прекращения.
Закон синхронизирует постановку на воинский учет и получение гражданства.
Для этого органы МВД обяжут подавать сведения о мужчинах, которым решено выдать паспорт, в единую систему межведомственного электронного взаимодействия.
В начале июня Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что в России пока не выстроена осмысленная миграционная политика. Президент подчеркнул, что необходимо создавать комфортные условия для мигрантов, но при этом миграция не должна становиться проблемой для россиян как в быту, так и на рынке труда.
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