https://ria.ru/20240808/putin-1965051259.html

Путин продлил льготный НДС на авиаперевозки по России до 2028 года

Путин продлил льготный НДС на авиаперевозки по России до 2028 года - РИА Новости, 08.08.2024

Путин продлил льготный НДС на авиаперевозки по России до 2028 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает до 1 января 2028 года льготные ставки НДС на внутренние воздушные перевозки, а также... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T21:16

2024-08-08T21:16

2024-08-08T21:16

экономика

россия

республика крым

севастополь

алексей сазанов

владимир путин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841569916_0:109:3003:1798_1920x0_80_0_0_8a44ec56e7111ecd5eb19d40862cd4c5.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает до 1 января 2028 года льготные ставки НДС на внутренние воздушные перевозки, а также освобождает от этого налога услуги ЭКСАР. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Документ первоначально вносил в Налоговый кодекс изменения, связанные с реализацией основных направлений налоговой политики. В рамках второго чтения в Госдуме он был дополнен рядом норм, в том числе касающихся продления до 2028 года льготных ставок НДС для авиаперевозок по России, действие которых завершалось в текущем году. Это касается нулевой ставки НДС для воздушных перевозок пассажиров и багажа через аэропорты Дальневосточного федерального округа, Республики Крым, города Севастополя и Калининградской области. Также продлевается действие пониженной ставки налога в 10% для других внутренних авиаперевозок. Помимо этого, от НДС на территории РФ освобождаются услуги ЭКСАР по страхованию и перестрахованию. Это связано с гарантийной поддержкой экспорта, импорта и временными полномочиями организации по перестрахованию внутрироссийских торговых кредитов, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Освобождаются от НДС и услуги по предоставлению в аренду автомобилей скорой помощи с экипажем (водителем) государственным и муниципальным медорганизациям, также по перевозке этими автомобилями бригад скорой помощи, включая медицинскую эвакуацию граждан, по договорам с такими организациями. Причем этой льготе придается обратная сила: она распространяется на операции по реализации таких услуг, осуществленные с 1 января 2020 года. Помимо этого, с 1 января 2025 года пониженный НДС в размере 10% будет распространяться на все обработанные протравителями (протравленные) семена сельскохозяйственных культур. Сейчас такая ставка применяется лишь в отношении семян кукурузы и подсолнечника. Смысл в том, чтобы семена, которые используются для посева, облагать НДС по льготной ставке 10% при ввозе либо реализации на территории РФ, отмечал Сазанов. Закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки. Так, нормы, касающиеся ЭКСАР и автомобилей скорой медпомощи, начнут действовать через месяц после этого, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС.

https://ria.ru/20240808/putin-1965046914.html

https://ria.ru/20240712/zakon-1959303974.html

россия

республика крым

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, республика крым, севастополь, алексей сазанов, владимир путин, госдума рф