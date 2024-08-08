https://ria.ru/20240808/putin-1965051259.html
Путин продлил льготный НДС на авиаперевозки по России до 2028 года
Путин продлил льготный НДС на авиаперевозки по России до 2028 года - РИА Новости, 08.08.2024
Путин продлил льготный НДС на авиаперевозки по России до 2028 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает до 1 января 2028 года льготные ставки НДС на внутренние воздушные перевозки, а также... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T21:16
2024-08-08T21:16
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает до 1 января 2028 года льготные ставки НДС на внутренние воздушные перевозки, а также освобождает от этого налога услуги ЭКСАР. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Документ первоначально вносил в Налоговый кодекс изменения, связанные с реализацией основных направлений налоговой политики. В рамках второго чтения в Госдуме он был дополнен рядом норм, в том числе касающихся продления до 2028 года льготных ставок НДС для авиаперевозок по России, действие которых завершалось в текущем году. Это касается нулевой ставки НДС для воздушных перевозок пассажиров и багажа через аэропорты Дальневосточного федерального округа, Республики Крым, города Севастополя и Калининградской области. Также продлевается действие пониженной ставки налога в 10% для других внутренних авиаперевозок. Помимо этого, от НДС на территории РФ освобождаются услуги ЭКСАР по страхованию и перестрахованию. Это связано с гарантийной поддержкой экспорта, импорта и временными полномочиями организации по перестрахованию внутрироссийских торговых кредитов, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Освобождаются от НДС и услуги по предоставлению в аренду автомобилей скорой помощи с экипажем (водителем) государственным и муниципальным медорганизациям, также по перевозке этими автомобилями бригад скорой помощи, включая медицинскую эвакуацию граждан, по договорам с такими организациями. Причем этой льготе придается обратная сила: она распространяется на операции по реализации таких услуг, осуществленные с 1 января 2020 года. Помимо этого, с 1 января 2025 года пониженный НДС в размере 10% будет распространяться на все обработанные протравителями (протравленные) семена сельскохозяйственных культур. Сейчас такая ставка применяется лишь в отношении семян кукурузы и подсолнечника. Смысл в том, чтобы семена, которые используются для посева, облагать НДС по льготной ставке 10% при ввозе либо реализации на территории РФ, отмечал Сазанов. Закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки. Так, нормы, касающиеся ЭКСАР и автомобилей скорой медпомощи, начнут действовать через месяц после этого, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС.
https://ria.ru/20240808/putin-1965046914.html
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экономика, россия, республика крым, севастополь, алексей сазанов, владимир путин, госдума рф
Экономика, Россия, Республика Крым, Севастополь, Алексей Сазанов, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин продлил льготный НДС на авиаперевозки по России до 2028 года
Путин продлил до 2028 года льготные ставки НДС на внутренние воздушные перевозки
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает до 1 января 2028 года льготные ставки НДС на внутренние воздушные перевозки, а также освобождает от этого налога услуги ЭКСАР. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Документ первоначально вносил в Налоговый кодекс изменения, связанные с реализацией основных направлений налоговой политики. В рамках второго чтения в Госдуме
он был дополнен рядом норм, в том числе касающихся продления до 2028 года льготных ставок НДС для авиаперевозок по России, действие которых завершалось в текущем году.
Это касается нулевой ставки НДС для воздушных перевозок пассажиров и багажа через аэропорты Дальневосточного федерального округа, Республики Крым
, города Севастополя
и Калининградской области
. Также продлевается действие пониженной ставки налога в 10% для других внутренних авиаперевозок.
Помимо этого, от НДС на территории РФ освобождаются услуги ЭКСАР по страхованию и перестрахованию. Это связано с гарантийной поддержкой экспорта, импорта и временными полномочиями организации по перестрахованию внутрироссийских торговых кредитов, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов
.
Освобождаются от НДС и услуги по предоставлению в аренду автомобилей скорой помощи с экипажем (водителем) государственным и муниципальным медорганизациям, также по перевозке этими автомобилями бригад скорой помощи, включая медицинскую эвакуацию граждан, по договорам с такими организациями. Причем этой льготе придается обратная сила: она распространяется на операции по реализации таких услуг, осуществленные с 1 января 2020 года.
Помимо этого, с 1 января 2025 года пониженный НДС в размере 10% будет распространяться на все обработанные протравителями (протравленные) семена сельскохозяйственных культур. Сейчас такая ставка применяется лишь в отношении семян кукурузы и подсолнечника. Смысл в том, чтобы семена, которые используются для посева, облагать НДС по льготной ставке 10% при ввозе либо реализации на территории РФ, отмечал Сазанов.
Закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки. Так, нормы, касающиеся ЭКСАР и автомобилей скорой медпомощи, начнут действовать через месяц после этого, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС.