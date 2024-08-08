https://ria.ru/20240808/putin-1965050720.html

Путин разрешил возврат ранее отобранных водительских прав бойцам СВО

Путин разрешил возврат ранее отобранных водительских прав бойцам СВО - РИА Новости, 08.08.2024

Путин разрешил возврат ранее отобранных водительских прав бойцам СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий порядок возврата бойцам СВО водительского удостоверения, ранее отобранного из-за административного... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T21:12

2024-08-08T21:12

2024-08-08T21:12

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий порядок возврата бойцам СВО водительского удостоверения, ранее отобранного из-за административного наказания, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом определяется, что мобилизованные и добровольцы-бойцы СВО смогут вернуть себе на основании ходатайства командования воинской части водительское удостоверение и удостоверение тракториста, если ранее они его лишились из-за совершения административного правонарушения. В случае увольнения с военной службы исполнение раннего наказания в виде лишения прав будет возобновлено. Аналогичные последствия наступят в случае совершения нового административного правонарушения, повлекшего за собой лишение права управления транспортным средством. Законом предусмотрен механизм прекращения данного вида наказания: в отношении военнослужащих - награждение государственной наградой, полученной в период прохождения службы, а также увольнение со службы по здоровью или возрасту, а в отношении добровольцев - награждение госнаградой во время пребывания в добровольческом формировании, а также в связи с истечением срока контракта, увольнением по состоянию здоровья и в связи с прекращением деятельности добровольческого формирования. Кроме того, согласно закону, мобилизованные либо заключившие контракт бойцы СВО считаются не подвергнутыми данному административному наказанию до дня вступления закона в силу. Документ вступит в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20240711/putin-1958993289.html

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общество, россия, владимир путин