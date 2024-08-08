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Путин разрешил возврат ранее отобранных водительских прав бойцам СВО - РИА Новости, 08.08.2024
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21:12 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/putin-1965050720.html
Путин разрешил возврат ранее отобранных водительских прав бойцам СВО
Путин разрешил возврат ранее отобранных водительских прав бойцам СВО - РИА Новости, 08.08.2024
Путин разрешил возврат ранее отобранных водительских прав бойцам СВО
Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий порядок возврата бойцам СВО водительского удостоверения, ранее отобранного из-за административного... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T21:12
2024-08-08T21:12
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий порядок возврата бойцам СВО водительского удостоверения, ранее отобранного из-за административного наказания, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом определяется, что мобилизованные и добровольцы-бойцы СВО смогут вернуть себе на основании ходатайства командования воинской части водительское удостоверение и удостоверение тракториста, если ранее они его лишились из-за совершения административного правонарушения. В случае увольнения с военной службы исполнение раннего наказания в виде лишения прав будет возобновлено. Аналогичные последствия наступят в случае совершения нового административного правонарушения, повлекшего за собой лишение права управления транспортным средством. Законом предусмотрен механизм прекращения данного вида наказания: в отношении военнослужащих - награждение государственной наградой, полученной в период прохождения службы, а также увольнение со службы по здоровью или возрасту, а в отношении добровольцев - награждение госнаградой во время пребывания в добровольческом формировании, а также в связи с истечением срока контракта, увольнением по состоянию здоровья и в связи с прекращением деятельности добровольческого формирования. Кроме того, согласно закону, мобилизованные либо заключившие контракт бойцы СВО считаются не подвергнутыми данному административному наказанию до дня вступления закона в силу. Документ вступит в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20240711/putin-1958993289.html
https://ria.ru/20240808/putin-1965015128.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин разрешил возврат ранее отобранных водительских прав бойцам СВО

Путин подписал закон о порядке возврата бойцам СВО ранее отобранного ВУ

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий порядок возврата бойцам СВО водительского удостоверения, ранее отобранного из-за административного наказания, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом определяется, что мобилизованные и добровольцы-бойцы СВО смогут вернуть себе на основании ходатайства командования воинской части водительское удостоверение и удостоверение тракториста, если ранее они его лишились из-за совершения административного правонарушения.
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В случае увольнения с военной службы исполнение раннего наказания в виде лишения прав будет возобновлено. Аналогичные последствия наступят в случае совершения нового административного правонарушения, повлекшего за собой лишение права управления транспортным средством.
Законом предусмотрен механизм прекращения данного вида наказания: в отношении военнослужащих - награждение государственной наградой, полученной в период прохождения службы, а также увольнение со службы по здоровью или возрасту, а в отношении добровольцев - награждение госнаградой во время пребывания в добровольческом формировании, а также в связи с истечением срока контракта, увольнением по состоянию здоровья и в связи с прекращением деятельности добровольческого формирования.
Кроме того, согласно закону, мобилизованные либо заключившие контракт бойцы СВО считаются не подвергнутыми данному административному наказанию до дня вступления закона в силу.
Документ вступит в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
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