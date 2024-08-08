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Путин подписал закон о запрете продажи лекарств с истекшим сроком годности - РИА Новости, 08.08.2024
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21:03 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/putin-1965049385.html
Путин подписал закон о запрете продажи лекарств с истекшим сроком годности
Путин подписал закон о запрете продажи лекарств с истекшим сроком годности - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон о запрете продажи лекарств с истекшим сроком годности
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу лекарств с истекшим сроком годности или с недостоверной маркировкой (QR-кодом),... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T21:03
2024-08-08T21:03
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу лекарств с истекшим сроком годности или с недостоверной маркировкой (QR-кодом), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом запрещается продажа лекарств, в отношении которых отсутствуют сведения о нанесении средств идентификации или сведения об их вводе в гражданский оборот. Также запрещается продавать лекарства, применение которых запрещено по решению органов власти или гражданский оборот которых прекращен. Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20240808/putin-1965048938.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о запрете продажи лекарств с истекшим сроком годности

Путин подписал закон, запрещающий продажу лекарств с истекшим сроком годности

© РИА Новости / Максим БогодвидФармацевт собирает лекарства по заказу в аптеке
Фармацевт собирает лекарства по заказу в аптеке - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Фармацевт собирает лекарства по заказу в аптеке. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу лекарств с истекшим сроком годности или с недостоверной маркировкой (QR-кодом), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом запрещается продажа лекарств, в отношении которых отсутствуют сведения о нанесении средств идентификации или сведения об их вводе в гражданский оборот. Также запрещается продавать лекарства, применение которых запрещено по решению органов власти или гражданский оборот которых прекращен.
Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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