https://ria.ru/20240808/putin-1965049385.html
Путин подписал закон о запрете продажи лекарств с истекшим сроком годности
Путин подписал закон о запрете продажи лекарств с истекшим сроком годности - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон о запрете продажи лекарств с истекшим сроком годности
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу лекарств с истекшим сроком годности или с недостоверной маркировкой (QR-кодом),... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T21:03
2024-08-08T21:03
2024-08-08T21:03
общество
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владимир путин
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу лекарств с истекшим сроком годности или с недостоверной маркировкой (QR-кодом), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом запрещается продажа лекарств, в отношении которых отсутствуют сведения о нанесении средств идентификации или сведения об их вводе в гражданский оборот. Также запрещается продавать лекарства, применение которых запрещено по решению органов власти или гражданский оборот которых прекращен. Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20240808/putin-1965048938.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о запрете продажи лекарств с истекшим сроком годности
Путин подписал закон, запрещающий продажу лекарств с истекшим сроком годности
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу лекарств с истекшим сроком годности или с недостоверной маркировкой (QR-кодом), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом запрещается продажа лекарств, в отношении которых отсутствуют сведения о нанесении средств идентификации или сведения об их вводе в гражданский оборот. Также запрещается продавать лекарства, применение которых запрещено по решению органов власти или гражданский оборот которых прекращен.
Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.