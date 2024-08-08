https://ria.ru/20240808/putin-1965049385.html

Путин подписал закон о запрете продажи лекарств с истекшим сроком годности

Путин подписал закон о запрете продажи лекарств с истекшим сроком годности - РИА Новости, 08.08.2024

Путин подписал закон о запрете продажи лекарств с истекшим сроком годности

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу лекарств с истекшим сроком годности или с недостоверной маркировкой (QR-кодом),... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T21:03

2024-08-08T21:03

2024-08-08T21:03

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу лекарств с истекшим сроком годности или с недостоверной маркировкой (QR-кодом), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом запрещается продажа лекарств, в отношении которых отсутствуют сведения о нанесении средств идентификации или сведения об их вводе в гражданский оборот. Также запрещается продавать лекарства, применение которых запрещено по решению органов власти или гражданский оборот которых прекращен. Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.

https://ria.ru/20240808/putin-1965048938.html

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общество, россия, владимир путин