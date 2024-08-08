https://ria.ru/20240808/putin-1965049093.html

Путин подписал закон об индексации судебных пошлин

Путин подписал закон об индексации судебных пошлин - РИА Новости, 08.08.2024

Путин подписал закон об индексации судебных пошлин

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации государственных пошлин по делам, которые рассматриваются Верховным судом (ВС) РФ, судами общей... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T21:03

2024-08-08T21:03

2024-08-08T21:03

экономика

россия

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации государственных пошлин по делам, которые рассматриваются Верховным судом (ВС) РФ, судами общей юрисдикции, мировыми судьями и арбитражными судами. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Индексация проводится в связи с тем, что пошлины практически не повышались в течение 15 лет – это "привело к утрате судебной пошлиной какого-либо экономического и регулирующего смысла", отмечал профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам. Согласно статистике, доходы от сбора судебных пошлин в 2022 и 2023 годах составили, соответственно, лишь 5,2% и 4,8% от общих расходов федерального бюджета на содержание судебной системы. Индексация позволит повысить эффективность судебной системы, а значительная часть полученных средств станет еще одним источником доходов муниципальных бюджетов, подчеркивал комитет. При этом в полном объеме сохраняются все действующие льготы для граждан и организаций. Так, от уплаты госпошлины по-прежнему будут освобождены работники при защите их трудовых прав; инвалиды I или II группы, дети-инвалиды, инвалиды с детства; ветераны боевых действий, ветераны военной службы, обращающиеся за защитой своих прав, установленных законодательством о ветеранах; истцы по вопросам нарушения прав потребителей; в некоторых случаях - пенсионеры. Также вводятся новые льготы. Они освобождают от уплаты пошлин детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; а также граждан-банкротов по вопросам формирования конкурсной массы, реестра требований кредиторов и освобождения от долгов. Вводится и новая льгота в виде освобождения от 70% пошлин по искам, связанным с защитой прав на единственное жилье. Помимо этого, для приказного производства сохраняются льготные правила исчисления пошлины: она уплачивается в размере 50% от обычной суммы. Бюджетный комитет Госдумы отмечал, что приказное производство составляет 85% дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции в порядке гражданского судопроизводства.

https://ria.ru/20240323/sberezheniya-1935346914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, госдума рф