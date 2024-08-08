https://ria.ru/20240808/putin-1965048938.html
Путин расширил круг лиц, которые могут оказывать медпомощь
Путин расширил круг лиц, которые могут оказывать медпомощь - РИА Новости, 08.08.2024
Путин расширил круг лиц, которые могут оказывать медпомощь
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий круг лиц, которые могут оказывать первичную и специализированную медико-санитарную помощь,... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T21:02
2024-08-08T21:02
2024-08-08T21:02
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий круг лиц, которые могут оказывать первичную и специализированную медико-санитарную помощь, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Устанавливается, что в оказании медицинской помощи могут участвовать работники медицинской организации с иным образованием, если возможность их участия предусмотрена трудовыми обязанностями и порядками оказания медицинской помощи, положениями об организации оказания медицинской помощи. Уточняется понятие "медицинский работник" - физическое лицо, которое имеет медицинское или иное образование, работает в медицинской организации по должности, включенной в номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников. Также в перечень приоритетов интересов пациента при оказании медицинской помощи включается создание условий, обеспечивающих возможность посещения пациента священнослужителем. Минздрав России наделяется полномочиями по утверждению общих требований к организации посещения пациента священнослужителями централизованных религиозных организаций и религиозных организаций, входящих в их структуру, в целях совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний в медицинской организации – в том числе в ее структурных подразделениях, предназначенных для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий, при оказании пациенту медицинской помощи в стационарных условиях.
https://ria.ru/20240808/putin-1965041407.html
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россия, владимир путин, год семьи
Россия, Владимир Путин, Год семьи
Путин расширил круг лиц, которые могут оказывать медпомощь
Путин подписал закон, расширяющий круг лиц, которые могут оказывать медпомощь
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий круг лиц, которые могут оказывать первичную и специализированную медико-санитарную помощь, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Устанавливается, что в оказании медицинской помощи могут участвовать работники медицинской организации с иным образованием, если возможность их участия предусмотрена трудовыми обязанностями и порядками оказания медицинской помощи, положениями об организации оказания медицинской помощи.
Уточняется понятие "медицинский работник" - физическое лицо, которое имеет медицинское или иное образование, работает в медицинской организации по должности, включенной в номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников.
Также в перечень приоритетов интересов пациента при оказании медицинской помощи включается создание условий, обеспечивающих возможность посещения пациента священнослужителем.
Минздрав России наделяется полномочиями по утверждению общих требований к организации посещения пациента священнослужителями централизованных религиозных организаций и религиозных организаций, входящих в их структуру, в целях совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний в медицинской организации – в том числе в ее структурных подразделениях, предназначенных для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий, при оказании пациенту медицинской помощи в стационарных условиях.