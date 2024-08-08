https://ria.ru/20240808/putin-1965048391.html
Путин подписал закон о статусе ветерана с учетом службы в новых регионах
Путин подписал закон о статусе ветерана с учетом службы в новых регионах - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон о статусе ветерана с учетом службы в новых регионах
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий военнослужащим получать статус ветерана военной службы с учетом стажа прохождения ими... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T20:58
2024-08-08T20:58
2024-08-08T20:58
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий военнослужащим получать статус ветерана военной службы с учетом стажа прохождения ими службы в новых регионах до их вступления в РФ. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом определяется, что к ветеранам относятся проходящие или проходившие военную службу в ВС ДНР, Народной милиции ЛНР, ставшие инвалидами в результате исполнения обязанностей военной службы. Кроме того, закон относит к ветеранам постоянно проживавших по состоянию на момент вхождения в состав РФ на территориях ЛНР и ДНР военнослужащих, проходивших на территории этих республик военную службу в ВСУ и воинских формированиях республик. Также в данную категорию включаются жители Запорожской и Херсонской областей с аналогичными к ним требованиями. Необходимым условием отнесения всех указанных категорий лиц к ветеранам военной службы, как и в настоящее время, является наличие наград и общей продолжительности военной службы 20 лет и более. Законом закрепляется беззаявительный порядок установления ежемесячной денежной выплаты ветеранам боевых действий из числа лиц, принимающих участие в СВО, на основании сведений об оформлении удостоверения ветерана боевых действий, полученных Фондом пенсионного и социального страхования РФ от федеральных органов исполнительной власти, иных федеральных государственных органов, осуществляющих выдачу удостоверения ветерана боевых действий.
https://ria.ru/20240629/invalidy-1956334060.html
https://ria.ru/20240702/voenkory-1956859919.html
https://ria.ru/20240329/veteran-1936552593.html
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, запорожская область, херсонская область , общество
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Запорожская область, Херсонская область , Общество
Путин подписал закон о статусе ветерана с учетом службы в новых регионах
Путин разрешил получать статус ветерана с учетом службы в новых регионах