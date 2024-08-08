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Иностранным банкам разрешили открывать филиалы в России

Иностранным банкам разрешили открывать филиалы в России - РИА Новости, 08.08.2024

Иностранным банкам разрешили открывать филиалы в России

Владимир Путин подписал закон, разрешающий иностранным банкам с 1 сентября 2024 года открыть в России один филиал, документ разместили на портале официального... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T20:55

2024-08-08T20:55

2024-08-08T21:36

экономика

россия

владимир путин

анатолий аксаков

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, разрешающий иностранным банкам с 1 сентября 2024 года открыть в России один филиал, документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.Это поможет создать условия для развития системы международных расчетов, а также будет способствовать привлечению иностранных инвестиций. Законодатели рассчитывают прежде всего на приход банков из дружественных стран, хотя ограничения для недружественных не прописаны, пояснил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Один банк — один филиалЗакон разрешает иностранному банку открыть один филиал в России. Причем такому филиалу запрещается открывать внутренние структурные подразделения и привлекать банковских платежных агентов. Иностранный банк сможет вести через филиал профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, кроме доверительного управления. При осуществлении банковских операций и сделок права и обязанности возникают непосредственно у банка. Для открытия филиала кредитная организация должна вести банковскую деятельность не менее трех лет и иметь соответствующий критериям ЦБ уровень рейтинга для работы на российском рынке. Также для обеспечения исполнения обязательств филиала необходим гарантийный депозит не менее миллиарда рублей. Права и запретыФилиалы будут вправе:Так, филиалы не смогут открывать счета физлицам. Из операций с ними, в том числе ИП, разрешаются только сделки купли-продажи иностранной валюты, а также переводы без открытия счетов. Филиалы смогут выдавать поручительства за третьих лиц и приобретать у них права требования обязательств в денежной форме.Филиалы будут не вправе:Эти ограничения не распространяются: на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в определенных случаях; на продажу имущества, приобретенного для обеспечения своей деятельности; на продажу имущества, реализуемого в случае обращения взыскания на предмет залога либо полученного в качестве отступного.Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

https://ria.ru/20240722/vklady-1961289748.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, анатолий аксаков, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)