https://ria.ru/20240808/putin-1965047507.html

Путин подписал закон, расширяющий цели волонтерства в стране

Путин подписал закон, расширяющий цели волонтерства в стране - РИА Новости, 08.08.2024

Путин подписал закон, расширяющий цели волонтерства в стране

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, расширяющий цели волонтерства в стране в части права волонтеров на продвижение традиционных... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T20:54

2024-08-08T20:54

2024-08-08T20:54

россия

владимир путин

традиционные ценности

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, расширяющий цели волонтерства в стране в части права волонтеров на продвижение традиционных ценностей. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно документу, благотворительная и добровольческая (волонтерская) деятельность осуществляется в целях поддержки, укрепления и защиты семьи, многодетности, сохранения традиционных семейных ценностей и популяризации института брака. Прежде волонтеры осуществляли свою деятельность в целях содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе. Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20240618/razuvaeva-1953598505.html

https://ria.ru/20231127/zakon-1912223932.html

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россия, владимир путин, традиционные ценности