https://ria.ru/20240808/putin-1965047507.html
Путин подписал закон, расширяющий цели волонтерства в стране
Путин подписал закон, расширяющий цели волонтерства в стране - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон, расширяющий цели волонтерства в стране
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, расширяющий цели волонтерства в стране в части права волонтеров на продвижение традиционных... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T20:54
2024-08-08T20:54
2024-08-08T20:54
россия
владимир путин
традиционные ценности
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, расширяющий цели волонтерства в стране в части права волонтеров на продвижение традиционных ценностей. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно документу, благотворительная и добровольческая (волонтерская) деятельность осуществляется в целях поддержки, укрепления и защиты семьи, многодетности, сохранения традиционных семейных ценностей и популяризации института брака. Прежде волонтеры осуществляли свою деятельность в целях содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе. Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20240618/razuvaeva-1953598505.html
https://ria.ru/20231127/zakon-1912223932.html
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россия, владимир путин, традиционные ценности
Россия, Владимир Путин, традиционные ценности
Путин подписал закон, расширяющий цели волонтерства в стране
Путин подписал закон о праве волонтеров на продвижение традиционных ценностей
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, расширяющий цели волонтерства в стране в части права волонтеров на продвижение традиционных ценностей.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, благотворительная и добровольческая (волонтерская) деятельность осуществляется в целях поддержки, укрепления и защиты семьи, многодетности, сохранения традиционных семейных ценностей и популяризации института брака.
Прежде волонтеры осуществляли свою деятельность в целях содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.