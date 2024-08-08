https://ria.ru/20240808/putin-1965043373.html
Путин подписал закон о выдаче бумажных чеков в общепите
Путин подписал закон о выдаче бумажных чеков в общепите - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон о выдаче бумажных чеков в общепите
Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает предприятия общепита выдавать клиентам бумажные чеки до момента расчета, а гражданам позволяет РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T20:22
2024-08-08T20:22
2024-08-08T20:28
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает предприятия общепита выдавать клиентам бумажные чеки до момента расчета, а гражданам позволяет отказаться от получения электронных чеков. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года. Поправки были приняты в Госдуме в рамках второго чтения законопроекта об упрощении процедур регистрации контрольно-кассовой техники (ККТ). Они решат проблему с отказом в выдаче бумажных чеков в общепите. От клиентов поступало большое количество жалоб на такие ситуации. Для защиты прав потребителей закон обязывает пользователей ККТ в сфере общепита выдавать покупателю бумажные чеки до момента расчета. Добросовестному бизнесу эти поправки позволят сократить расходы, поскольку вместо двух бумажных документов (счета и чека) надо будет предоставлять клиенту только один, пояснял ранее Минфин РФ. Помимо этого, закон дает покупателям право отказаться от получения кассовых чеков на номер телефона или электронную почту, а также изменить введенные при регистрации данные для направления электронного чека. Сейчас клиенты сталкиваются с ситуациями, когда в их личном кабинете или в базе данных продавца нет формы для изменения почтового адреса или номера телефона для получения электронного чека.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, владимир путин, госдума рф
Технологии, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин подписал закон о выдаче бумажных чеков в общепите
Путин подписал закон, обязывающий общепит выдавать бумажные чеки до расчета
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает предприятия общепита выдавать клиентам бумажные чеки до момента расчета, а гражданам позволяет отказаться от получения электронных чеков. Соответствующий документ
размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.
Поправки были приняты в Госдуме
в рамках второго чтения законопроекта об упрощении процедур регистрации контрольно-кассовой техники (ККТ). Они решат проблему с отказом в выдаче бумажных чеков в общепите. От клиентов поступало большое количество жалоб на такие ситуации.
Для защиты прав потребителей закон обязывает пользователей ККТ в сфере общепита выдавать покупателю бумажные чеки до момента расчета.
Добросовестному бизнесу эти поправки позволят сократить расходы, поскольку вместо двух бумажных документов (счета и чека) надо будет предоставлять клиенту только один, пояснял ранее Минфин РФ.
Помимо этого, закон дает покупателям право отказаться от получения кассовых чеков на номер телефона или электронную почту, а также изменить введенные при регистрации данные для направления электронного чека. Сейчас клиенты сталкиваются с ситуациями, когда в их личном кабинете или в базе данных продавца нет формы для изменения почтового адреса или номера телефона для получения электронного чека.