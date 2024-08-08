https://ria.ru/20240808/putin-1965041407.html

Путин подписал законы о свидании подозреваемых и обвиняемых

Путин подписал законы о свидании подозреваемых и обвиняемых - РИА Новости, 08.08.2024

Путин подписал законы о свидании подозреваемых и обвиняемых

Президент России Владимир Путин подписал законы, которые создают возможность свиданий с адвокатами для подозреваемых и обвиняемых по видеоконференцсвязи (ВКС). РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T20:10

2024-08-08T20:10

2024-08-08T20:10

россия

владимир путин

воздушно-космические силы россии

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал законы, которые создают возможность свиданий с адвокатами для подозреваемых и обвиняемых по видеоконференцсвязи (ВКС). Соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. Изменения вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ) и законодательство о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Законами определяется, что в СИЗО свидания подозреваемого или обвиняемого с его защитником могут предоставляться по заявлению подозреваемого или обвиняемого с согласия защитника путем использования ВКС и при наличии в СИЗО технической возможности. Второй одобренный закон также даёт ФСИН право на заключение с централизованными религиозными организациями соглашений о взаимодействии "в целях обеспечения свободы совести и свободы вероисповедания подозреваемых и обвиняемых". Оба закона вступят в силу по истечении 180 дней после официального опубликования.

https://ria.ru/20240622/zakon-1954739418.html

https://ria.ru/20240323/putin-1935347581.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, воздушно-космические силы россии, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)