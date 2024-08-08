https://ria.ru/20240808/putin-1965041407.html
Путин подписал законы о свидании подозреваемых и обвиняемых
Путин подписал законы о свидании подозреваемых и обвиняемых - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал законы о свидании подозреваемых и обвиняемых
Президент России Владимир Путин подписал законы, которые создают возможность свиданий с адвокатами для подозреваемых и обвиняемых по видеоконференцсвязи (ВКС). РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T20:10
2024-08-08T20:10
2024-08-08T20:10
россия
владимир путин
воздушно-космические силы россии
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал законы, которые создают возможность свиданий с адвокатами для подозреваемых и обвиняемых по видеоконференцсвязи (ВКС). Соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. Изменения вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ) и законодательство о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Законами определяется, что в СИЗО свидания подозреваемого или обвиняемого с его защитником могут предоставляться по заявлению подозреваемого или обвиняемого с согласия защитника путем использования ВКС и при наличии в СИЗО технической возможности. Второй одобренный закон также даёт ФСИН право на заключение с централизованными религиозными организациями соглашений о взаимодействии "в целях обеспечения свободы совести и свободы вероисповедания подозреваемых и обвиняемых". Оба закона вступят в силу по истечении 180 дней после официального опубликования.
https://ria.ru/20240622/zakon-1954739418.html
https://ria.ru/20240323/putin-1935347581.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, воздушно-космические силы россии, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Россия, Владимир Путин, Воздушно-космические силы России, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Путин подписал законы о свидании подозреваемых и обвиняемых
Путин подписал законы о свиданиях подозреваемых и обвиняемых с адвокатами по ВКС