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Путин подписал закон, облегчающий нагрузку для операторов инвестплатформ - РИА Новости, 08.08.2024
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20:10 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/putin-1965041202.html
Путин подписал закон, облегчающий нагрузку для операторов инвестплатформ
Путин подписал закон, облегчающий нагрузку для операторов инвестплатформ - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон, облегчающий нагрузку для операторов инвестплатформ
Президент России Владимир Путин подписал закон, облегчающий административную и финансовую нагрузку для операторов инвестиционных платформ и лиц, привлекающих... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T20:10
2024-08-08T20:10
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, облегчающий административную и финансовую нагрузку для операторов инвестиционных платформ и лиц, привлекающих через них инвестиции. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. В этих целях для них отменяется обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, за некоторыми исключениями. Исключение сделано для публичных и непубличных акционерных обществ либо обществ с ограниченной ответственностью при достижении определенных финансовых критериев, предусмотренных законом "Об аудиторской деятельности". К таким критериям относятся доход за предшествующий отчетному год свыше 800 миллионов рублей или сумма активов бухгалтерского баланса на конец года, предшествующего отчетному, более 400 миллионов рублей. Сейчас информация об операторе инвестиционной платформы и о его деятельности должна включать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний завершенный год вместе с аудиторским заключением по ней. Эта информация размещается на сайте оператора, который используется для предоставления доступа к инвестиционной платформе. Оператор также обязан предоставить на инвестплатформе всем инвесторам информацию о лицах, привлекающих через нее инвестиции, и об их инвестиционных предложениях (кроме закрытых – такие предложения предоставляется адресно). Причем в отношении юрлиц, существующих более года и привлекших через платформу более 60 миллионов рублей, вместе с годовой отчетностью за последний завершенный год должно размещаться и аудиторское заключение. Закон снимает для юрлиц ограничения по сроку существования и отменяет порог в 60 миллионов рублей. Одновременно уточняется, что аудиторское заключение должно предоставляться и размещаться на сайте оператора лишь в случаях, когда бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту согласно новым критериям. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
https://ria.ru/20240722/vklady-1961289748.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон, облегчающий нагрузку для операторов инвестплатформ

Путин подписал закон, облегчающий финнагрузку для операторов инвестплатформ

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, облегчающий административную и финансовую нагрузку для операторов инвестиционных платформ и лиц, привлекающих через них инвестиции. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
В этих целях для них отменяется обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, за некоторыми исключениями. Исключение сделано для публичных и непубличных акционерных обществ либо обществ с ограниченной ответственностью при достижении определенных финансовых критериев, предусмотренных законом "Об аудиторской деятельности". К таким критериям относятся доход за предшествующий отчетному год свыше 800 миллионов рублей или сумма активов бухгалтерского баланса на конец года, предшествующего отчетному, более 400 миллионов рублей.
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Сейчас информация об операторе инвестиционной платформы и о его деятельности должна включать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний завершенный год вместе с аудиторским заключением по ней. Эта информация размещается на сайте оператора, который используется для предоставления доступа к инвестиционной платформе.
Оператор также обязан предоставить на инвестплатформе всем инвесторам информацию о лицах, привлекающих через нее инвестиции, и об их инвестиционных предложениях (кроме закрытых – такие предложения предоставляется адресно). Причем в отношении юрлиц, существующих более года и привлекших через платформу более 60 миллионов рублей, вместе с годовой отчетностью за последний завершенный год должно размещаться и аудиторское заключение.
Закон снимает для юрлиц ограничения по сроку существования и отменяет порог в 60 миллионов рублей. Одновременно уточняется, что аудиторское заключение должно предоставляться и размещаться на сайте оператора лишь в случаях, когда бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту согласно новым критериям.
Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
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