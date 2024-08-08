https://ria.ru/20240808/putin-1965038716.html
Путин подписал закон о взаимодействии военкоматов с работодателями
Путин подписал закон о взаимодействии военкоматов с работодателями - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон о взаимодействии военкоматов с работодателями
Президент России Владимир Путин подписал закон о взаимодействии военкоматов с организациями, в которых работают военнообязанные, в том числе с помощью реестра... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T20:00
2024-08-08T20:00
2024-08-08T20:01
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о взаимодействии военкоматов с организациями, в которых работают военнообязанные, в том числе с помощью реестра воинского учета. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Изменения вносятся в закон "О воинской обязанности и военной службе". Они направлены на уточнение положений, регламентирующих информационное взаимодействие военных комиссариатов с организациями, в которых работают граждане, состоящие на воинском учете, а также не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете, и предусматривает такое взаимодействие организовать, в том числе посредством государственной информационной системы - реестр воинского учета.
https://ria.ru/20240705/uchet-1957540166.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин подписал закон о взаимодействии военкоматов с работодателями
Путин подписал закон о связи с работодателями через реестр воинского учета
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон
о взаимодействии военкоматов с организациями, в которых работают военнообязанные, в том числе с помощью реестра воинского учета.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Изменения вносятся в закон "О воинской обязанности и военной службе". Они направлены на уточнение положений, регламентирующих информационное взаимодействие военных комиссариатов с организациями, в которых работают граждане, состоящие на воинском учете, а также не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете, и предусматривает такое взаимодействие организовать, в том числе посредством государственной информационной системы - реестр воинского учета.