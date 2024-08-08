https://ria.ru/20240808/putin-1965038716.html

Путин подписал закон о взаимодействии военкоматов с работодателями

Путин подписал закон о взаимодействии военкоматов с работодателями - РИА Новости, 08.08.2024

Путин подписал закон о взаимодействии военкоматов с работодателями

Президент России Владимир Путин подписал закон о взаимодействии военкоматов с организациями, в которых работают военнообязанные, в том числе с помощью реестра... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T20:00

2024-08-08T20:00

2024-08-08T20:01

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о взаимодействии военкоматов с организациями, в которых работают военнообязанные, в том числе с помощью реестра воинского учета. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Изменения вносятся в закон "О воинской обязанности и военной службе". Они направлены на уточнение положений, регламентирующих информационное взаимодействие военных комиссариатов с организациями, в которых работают граждане, состоящие на воинском учете, а также не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете, и предусматривает такое взаимодействие организовать, в том числе посредством государственной информационной системы - реестр воинского учета.

https://ria.ru/20240705/uchet-1957540166.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин