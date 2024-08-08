https://ria.ru/20240808/putin-1965036210.html
Путин подписал закон о штрафах за противодействие проверкам ФАС
Путин подписал закон о штрафах за противодействие проверкам ФАС - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон о штрафах за противодействие проверкам ФАС
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий административную ответственность за воспрепятствование проверкам ФАС соблюдения требования о... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T19:49
2024-08-08T19:49
2024-08-08T19:49
россия
владимир путин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий административную ответственность за воспрепятствование проверкам ФАС соблюдения требования о запрете заключения антиконкурентного соглашения или за уклонение от таких проверок. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Действующие штрафы в 5-10 тысяч рублей для юрлиц за противодействие проверкам не сдерживают противоправное поведение проверяемых компаний, считает правительство РФ, инициировавшее принятие закона. Новый закон за воспрепятствование законной деятельности должностных лиц ФАС и ее территориальных органов при проведении соответствующих проверок или за уклонение от таких проверок, если это повлекло за собой невозможность их проведения или завершения, устанавливает штраф для граждан в размере 15-30 тысяч рублей, для должностных лиц – 30-50 тысяч рублей. Для юрлиц с годовой выручкой не более 120 миллионов рублей (за предшествующий нарушению год) штраф составит 100 тысяч рублей; от 120 миллионов до 800 миллионов - 500 тысяч рублей; от 800 миллионов до 2 миллиардов рублей - 1 миллион рублей; более 2 миллиардов рублей - 2 миллиона рублей. Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Россия, Владимир Путин, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Путин подписал закон о штрафах за противодействие проверкам ФАС
Путин подписал закон, ужесточающий наказание за препятствование проверкам ФАС
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий административную ответственность за воспрепятствование проверкам ФАС соблюдения требования о запрете заключения антиконкурентного соглашения или за уклонение от таких проверок. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Действующие штрафы в 5-10 тысяч рублей для юрлиц за противодействие проверкам не сдерживают противоправное поведение проверяемых компаний, считает правительство РФ, инициировавшее принятие закона.
Новый закон за воспрепятствование законной деятельности должностных лиц ФАС и ее территориальных органов при проведении соответствующих проверок или за уклонение от таких проверок, если это повлекло за собой невозможность их проведения или завершения, устанавливает штраф для граждан в размере 15-30 тысяч рублей, для должностных лиц – 30-50 тысяч рублей.
Для юрлиц с годовой выручкой не более 120 миллионов рублей (за предшествующий нарушению год) штраф составит 100 тысяч рублей; от 120 миллионов до 800 миллионов - 500 тысяч рублей; от 800 миллионов до 2 миллиардов рублей - 1 миллион рублей; более 2 миллиардов рублей - 2 миллиона рублей.
Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.