https://ria.ru/20240808/putin-1965036210.html

Путин подписал закон о штрафах за противодействие проверкам ФАС

Путин подписал закон о штрафах за противодействие проверкам ФАС - РИА Новости, 08.08.2024

Путин подписал закон о штрафах за противодействие проверкам ФАС

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий административную ответственность за воспрепятствование проверкам ФАС соблюдения требования о... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T19:49

2024-08-08T19:49

2024-08-08T19:49

россия

владимир путин

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий административную ответственность за воспрепятствование проверкам ФАС соблюдения требования о запрете заключения антиконкурентного соглашения или за уклонение от таких проверок. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Действующие штрафы в 5-10 тысяч рублей для юрлиц за противодействие проверкам не сдерживают противоправное поведение проверяемых компаний, считает правительство РФ, инициировавшее принятие закона. Новый закон за воспрепятствование законной деятельности должностных лиц ФАС и ее территориальных органов при проведении соответствующих проверок или за уклонение от таких проверок, если это повлекло за собой невозможность их проведения или завершения, устанавливает штраф для граждан в размере 15-30 тысяч рублей, для должностных лиц – 30-50 тысяч рублей. Для юрлиц с годовой выручкой не более 120 миллионов рублей (за предшествующий нарушению год) штраф составит 100 тысяч рублей; от 120 миллионов до 800 миллионов - 500 тысяч рублей; от 800 миллионов до 2 миллиардов рублей - 1 миллион рублей; более 2 миллиардов рублей - 2 миллиона рублей. Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

https://ria.ru/20240722/vklady-1961289748.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, федеральная антимонопольная служба (фас россии)