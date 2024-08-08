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Путин установил ответственность за участие в нежелательных организациях - РИА Новости, 08.08.2024
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19:39 08.08.2024 (обновлено: 19:43 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/putin-1965033744.html
Путин установил ответственность за участие в нежелательных организациях
Путин установил ответственность за участие в нежелательных организациях - РИА Новости, 08.08.2024
Путин установил ответственность за участие в нежелательных организациях
Президент России Владимир Путин подписал федеральные законы, устанавливающие административную и уголовную ответственность за участие в деятельности любых... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T19:39
2024-08-08T19:43
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральные законы, устанавливающие административную и уголовную ответственность за участие в деятельности любых нежелательных на территории РФ организаций.Соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.Прежде ответственность была предусмотрена за участие только в иностранных и международных неправительственных организациях, деятельность которых была признана нежелательной. Законы предусматривают введение ответственности за участие, в том числе, в нежелательных организациях с участием органов власти иностранных государств.Первым законом предусматривается введение уголовной ответственности за осуществление деятельности любой иностранной или международной организации, признанной нежелательной.Так, за повторное участие в деятельности таких организаций (если ранее лицо было подвергнуто административному наказанию за данное правонарушение) предусмотрен штраф от 300 до 500 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, принудительные работы на срок до 4 лет с ограничением свободы до 2 лет либо лишение свободы на срок от 1 до 4 лет.За предоставление или сбор средств для финансирования любой нежелательной организации в российском законодательстве установлено наказание в виде обязательных работ на срок до 360 часов, принудительных работ на срок до 4 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо лишения свободы на срок от 1 до 5 лет.Организация деятельности нежелательной организации повлечёт за собой наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, принудительных работ на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.Второй закон вносит поправки в КоАП в части расширения перечня нежелательных организаций, за участие в которых можно получить наказание.За участие в деятельности любой нежелательной организации, если это действие не содержит признаков уголовного деяния, в российском законодательстве предусмотрено наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от 5 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 до 50 тысяч рублей, на юрлиц - от 50 до 100 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240712/minjust-1959313959.html
https://ria.ru/20240718/minyust-1960547977.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин установил ответственность за участие в нежелательных организациях

Путин подписал законы об ответственности за участие в нежелательных организациях

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральные законы, устанавливающие административную и уголовную ответственность за участие в деятельности любых нежелательных на территории РФ организаций.
Соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Минюст внес НПО из Германии и Британии в перечень нежелательных
12 июля, 17:42
Прежде ответственность была предусмотрена за участие только в иностранных и международных неправительственных организациях, деятельность которых была признана нежелательной. Законы предусматривают введение ответственности за участие, в том числе, в нежелательных организациях с участием органов власти иностранных государств.
Первым законом предусматривается введение уголовной ответственности за осуществление деятельности любой иностранной или международной организации, признанной нежелательной.
Так, за повторное участие в деятельности таких организаций (если ранее лицо было подвергнуто административному наказанию за данное правонарушение) предусмотрен штраф от 300 до 500 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, принудительные работы на срок до 4 лет с ограничением свободы до 2 лет либо лишение свободы на срок от 1 до 4 лет.
Здание министерства юстиции Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
The Moscow Times* и Фонд Карнеги* внесли в список нежелательных НПО
18 июля, 17:31
За предоставление или сбор средств для финансирования любой нежелательной организации в российском законодательстве установлено наказание в виде обязательных работ на срок до 360 часов, принудительных работ на срок до 4 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо лишения свободы на срок от 1 до 5 лет.
Организация деятельности нежелательной организации повлечёт за собой наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, принудительных работ на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.
Второй закон вносит поправки в КоАП в части расширения перечня нежелательных организаций, за участие в которых можно получить наказание.
За участие в деятельности любой нежелательной организации, если это действие не содержит признаков уголовного деяния, в российском законодательстве предусмотрено наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от 5 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 до 50 тысяч рублей, на юрлиц - от 50 до 100 тысяч рублей.
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Минюст включил две финские организации в список нежелательных в России
8 июля, 18:22
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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