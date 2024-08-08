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Путин подписал закон о ежегодном отпуске для работающих инвалидов - РИА Новости, 08.08.2024
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19:35 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/putin-1965032889.html
Путин подписал закон о ежегодном отпуске для работающих инвалидов
Путин подписал закон о ежегодном отпуске для работающих инвалидов - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон о ежегодном отпуске для работающих инвалидов
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет работающим инвалидам ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 30 дней, соответствующий... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T19:35
2024-08-08T19:35
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет работающим инвалидам ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 30 дней, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работающим инвалидам продолжительностью не менее 30 календарных рабочих дней", - говорится в тексте закона. Законом также предусматривается создание межведомственных комиссий субъектов РФ по противодействию формированию просроченной задолженности по зарплате. Отмечается, что комиссии не наделяются полномочиями по осуществлению госконтроля и муниципального контроля. Противодействие формированию просроченной задолженности по зарплате будет происходить путём принятия профилактических мер, направленных на недопущение таких задолженностей, а также на последующее устранение причин и условий, способствующих их формированию. Кроме того, определяется, что работодателей будут привлекать к ответственности за нарушение сроков выплаты зарплаты в порядке, установленном законодательстве. Также будет проводиться разъяснительная работа "с участием сторон социального партнёрства" по вопросам обеспечения трудовых прав работников. Положение об оплачиваемом отпуске для работающих инвалидов вступит в силу с 1 сентября, а часть закона о комиссиях по противодействию просрочкам по зарплате - с 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20240627/volodin-1955756493.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о ежегодном отпуске для работающих инвалидов

Путин подписал закон о ежегодном оплачиваемом отпуске для работающих инвалидов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет работающим инвалидам ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 30 дней, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работающим инвалидам продолжительностью не менее 30 календарных рабочих дней", - говорится в тексте закона.
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Законом также предусматривается создание межведомственных комиссий субъектов РФ по противодействию формированию просроченной задолженности по зарплате. Отмечается, что комиссии не наделяются полномочиями по осуществлению госконтроля и муниципального контроля.
Противодействие формированию просроченной задолженности по зарплате будет происходить путём принятия профилактических мер, направленных на недопущение таких задолженностей, а также на последующее устранение причин и условий, способствующих их формированию.
Кроме того, определяется, что работодателей будут привлекать к ответственности за нарушение сроков выплаты зарплаты в порядке, установленном законодательстве. Также будет проводиться разъяснительная работа "с участием сторон социального партнёрства" по вопросам обеспечения трудовых прав работников.
Положение об оплачиваемом отпуске для работающих инвалидов вступит в силу с 1 сентября, а часть закона о комиссиях по противодействию просрочкам по зарплате - с 1 марта 2025 года.
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