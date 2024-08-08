https://ria.ru/20240808/putin-1965032184.html

Путин подписал закон о новом режиме высылки мигрантов

Путин подписал закон о новом режиме высылки мигрантов - РИА Новости, 08.08.2024

Путин подписал закон о новом режиме высылки мигрантов

Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий новый правовой режим высылки мигрантов, не имеющих законных оснований для пребывания в России... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T19:35

2024-08-08T19:35

2024-08-08T20:26

общество

россия

владимир путин

мигранты

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий новый правовой режим высылки мигрантов, не имеющих законных оснований для пребывания в России. Документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов. Режим будут применять в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства для обеспечения их выезда или приобретения законных оснований для пребывания в России. Предусматривается ограничение отдельных прав и свобод, использование мер контроля в сфере миграции. Так, граждане, находящиеся в режиме высылки, не смогут:В последнем пункте в качестве исключения указаны внесение обязательных платежей, а также перевод денег на счет контролируемого лица и выдача ему наличных в сумме не более 30 тысяч рублей в месяц.Закон уточняет, что контролируемое лицо не сможет стать участником или учредителем религиозной или общественной организации. Предусматривается создание реестра мигрантов, находящихся в режиме высылки. Его оператором станет МВД. Доступ к реестру предоставляется бесплатно, иностранный гражданин считается уведомленным о внесении сведений о нем со дня их размещения на официальном сайте МВД. Контроль для мигрантов, находящихся в высылкеОрганы внутренних дел будут вправе получать от банков сведения о счетах граждан, находящихся в режиме высылки. МВД сможет иметь доступ в помещения, в которых находится контролируемое лицо, а также следить за ними по геолокации. Предусматривается, что подлежащие административному выдворению иностранные граждане помещаются в специально отведенные помещения органов безопасности либо в специальные учреждения и содержатся в них до исполнения решения об административном выдворении за пределы России. Если власти примут решение о нежелательности пребывания в стране несовершеннолетнего, то аналогичное решение будет принято в отношении его законного представителя. Проход через границу по истекшему паспортуКроме того, для иностранных граждан закрепляется возможность пересечения границы по удостоверению личности с истекшим сроком годности либо с техническими неисправностями — документ должен позволять идентифицировать личность. Пограничные органы будут контролировать не только въезжающих, в том числе лиц, ищущих убежище, но и выезжающих, а также путешествующих транзитом.Кроме того, закон сокращает срок временного пребывания в России по безвизу до 90 суток в течение одного года. Закон вступает в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования, за исключением положения о сокращении безвизового пребывания — оно вступит в силу с 1 января 2025 года.

https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html

https://ria.ru/20240808/putin-1965012898.html

https://ria.ru/20240709/slutskij-1958627621.html

https://ria.ru/20240710/rossiya-1958570014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, мигранты