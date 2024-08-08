https://ria.ru/20240808/putin-1965031550.html

Путин подписал закон об индексации присужденных денежных сумм

Путин подписал закон об индексации присужденных денежных сумм - РИА Новости, 08.08.2024

Путин подписал закон об индексации присужденных денежных сумм

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий индексацию присужденных денежных сумм со дня поступления на исполнительное производство судебных РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T19:29

2024-08-08T19:29

2024-08-08T19:29

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592902535_0:88:2996:1773_1920x0_80_0_0_642e18ec8b8c9c2f60ac5df2cf687b03.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий индексацию присужденных денежных сумм со дня поступления на исполнительное производство судебных решений об обращении взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ, средства участников казначейского сопровождения и средства бюджетных и автономных учреждений. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В бюджетную систему РФ входят федеральный бюджет, бюджеты субъектов и муниципальных образований, бюджеты государственных внебюджетных фондов и их территориальных филиалов. "По судебным решениям об обращении взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ, средства участников казначейского сопровождения, подлежащие казначейскому сопровождению в соответствии с бюджетным законодательством РФ, а также на средства бюджетных и автономных учреждений индексация присужденных судом денежных сумм производится со дня поступления на исполнение исполнительных документов, предусмотренных законодательством РФ", - говорится в тексте закона. Отмечается, что в случае возврата исполнительных документов без исполнения взыскателю или суду индексация не производится с момента возврата и до дня их поступления обратно на исполнение. При ошибочном направлении судом документов не в тот орган индексация производится со дня их поступления в орган, в который исполнительные документы были направлены.

https://ria.ru/20240808/putin-1965025707.html

https://ria.ru/20240808/putin-1965029758.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин