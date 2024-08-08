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Путин подписал закон об индексации присужденных денежных сумм - РИА Новости, 08.08.2024
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19:29 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/putin-1965031550.html
Путин подписал закон об индексации присужденных денежных сумм
Путин подписал закон об индексации присужденных денежных сумм - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон об индексации присужденных денежных сумм
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий индексацию присужденных денежных сумм со дня поступления на исполнительное производство судебных РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T19:29
2024-08-08T19:29
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий индексацию присужденных денежных сумм со дня поступления на исполнительное производство судебных решений об обращении взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ, средства участников казначейского сопровождения и средства бюджетных и автономных учреждений. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В бюджетную систему РФ входят федеральный бюджет, бюджеты субъектов и муниципальных образований, бюджеты государственных внебюджетных фондов и их территориальных филиалов. "По судебным решениям об обращении взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ, средства участников казначейского сопровождения, подлежащие казначейскому сопровождению в соответствии с бюджетным законодательством РФ, а также на средства бюджетных и автономных учреждений индексация присужденных судом денежных сумм производится со дня поступления на исполнение исполнительных документов, предусмотренных законодательством РФ", - говорится в тексте закона. Отмечается, что в случае возврата исполнительных документов без исполнения взыскателю или суду индексация не производится с момента возврата и до дня их поступления обратно на исполнение. При ошибочном направлении судом документов не в тот орган индексация производится со дня их поступления в орган, в который исполнительные документы были направлены.
https://ria.ru/20240808/putin-1965025707.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон об индексации присужденных денежных сумм

Путин подписал ФЗ об индексации присужденных денежных сумм в бюджетной системе

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий индексацию присужденных денежных сумм со дня поступления на исполнительное производство судебных решений об обращении взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ, средства участников казначейского сопровождения и средства бюджетных и автономных учреждений.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В бюджетную систему РФ входят федеральный бюджет, бюджеты субъектов и муниципальных образований, бюджеты государственных внебюджетных фондов и их территориальных филиалов.
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"По судебным решениям об обращении взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ, средства участников казначейского сопровождения, подлежащие казначейскому сопровождению в соответствии с бюджетным законодательством РФ, а также на средства бюджетных и автономных учреждений индексация присужденных судом денежных сумм производится со дня поступления на исполнение исполнительных документов, предусмотренных законодательством РФ", - говорится в тексте закона.
Отмечается, что в случае возврата исполнительных документов без исполнения взыскателю или суду индексация не производится с момента возврата и до дня их поступления обратно на исполнение. При ошибочном направлении судом документов не в тот орган индексация производится со дня их поступления в орган, в который исполнительные документы были направлены.
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