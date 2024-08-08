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Путин подписал закон о сроке работы нотариусов в новых регионах - РИА Новости, 08.08.2024
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19:20 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/putin-1965029758.html
Путин подписал закон о сроке работы нотариусов в новых регионах
Путин подписал закон о сроке работы нотариусов в новых регионах - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон о сроке работы нотариусов в новых регионах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который включает для нотариусов срок работы в новых регионах в качестве критерия для набора стажёров. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T19:20
2024-08-08T19:20
общество
россия
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луганская народная республика
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который включает для нотариусов срок работы в новых регионах в качестве критерия для набора стажёров. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Стажировка проводится в течение одного года у нотариуса, занимающегося частной практикой и имеющего стаж нотариальной деятельности не менее чем три года. В стаж нотариальной деятельности засчитывается нотариальная деятельность лица, замещавшего должность нотариуса и осуществлявшего нотариальную деятельность на территории ДНР, ЛНР, Запорожской области или Херсонской области до дня принятия в РФ", - говорится в тексте закона. Документом также устанавливается, что использовать в наименованиях и СМИ термины "нотариат", "нотариальная деятельность", "нотариус", "нотариальная палата", "нотариальная контора" могут только нотариусы. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
https://ria.ru/20240808/putin-1965025707.html
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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
Путин подписал закон о сроке работы нотариусов в новых регионах

Подписан закон о сроке работы нотариусов в новых регионов для набора стажеров

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который включает для нотариусов срок работы в новых регионах в качестве критерия для набора стажёров.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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"Стажировка проводится в течение одного года у нотариуса, занимающегося частной практикой и имеющего стаж нотариальной деятельности не менее чем три года. В стаж нотариальной деятельности засчитывается нотариальная деятельность лица, замещавшего должность нотариуса и осуществлявшего нотариальную деятельность на территории ДНР, ЛНР, Запорожской области или Херсонской области до дня принятия в РФ", - говорится в тексте закона.
Документом также устанавливается, что использовать в наименованиях и СМИ термины "нотариат", "нотариальная деятельность", "нотариус", "нотариальная палата", "нотариальная контора" могут только нотариусы.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
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