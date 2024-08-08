https://ria.ru/20240808/putin-1965029758.html

Путин подписал закон о сроке работы нотариусов в новых регионах

Путин подписал закон о сроке работы нотариусов в новых регионах - РИА Новости, 08.08.2024

Путин подписал закон о сроке работы нотариусов в новых регионах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который включает для нотариусов срок работы в новых регионах в качестве критерия для набора стажёров. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T19:20

2024-08-08T19:20

2024-08-08T19:20

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луганская народная республика

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который включает для нотариусов срок работы в новых регионах в качестве критерия для набора стажёров. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Стажировка проводится в течение одного года у нотариуса, занимающегося частной практикой и имеющего стаж нотариальной деятельности не менее чем три года. В стаж нотариальной деятельности засчитывается нотариальная деятельность лица, замещавшего должность нотариуса и осуществлявшего нотариальную деятельность на территории ДНР, ЛНР, Запорожской области или Херсонской области до дня принятия в РФ", - говорится в тексте закона. Документом также устанавливается, что использовать в наименованиях и СМИ термины "нотариат", "нотариальная деятельность", "нотариус", "нотариальная палата", "нотариальная контора" могут только нотариусы. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

https://ria.ru/20240808/putin-1965025707.html

https://ria.ru/20240808/putin-1965000437.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин