https://ria.ru/20240808/putin-1965029758.html
Путин подписал закон о сроке работы нотариусов в новых регионах
Путин подписал закон о сроке работы нотариусов в новых регионах - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон о сроке работы нотариусов в новых регионах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который включает для нотариусов срок работы в новых регионах в качестве критерия для набора стажёров. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T19:20
2024-08-08T19:20
2024-08-08T19:20
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_0:4:3029:1708_1920x0_80_0_0_206b25b38485dd3a670d4977a39a0ead.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который включает для нотариусов срок работы в новых регионах в качестве критерия для набора стажёров. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Стажировка проводится в течение одного года у нотариуса, занимающегося частной практикой и имеющего стаж нотариальной деятельности не менее чем три года. В стаж нотариальной деятельности засчитывается нотариальная деятельность лица, замещавшего должность нотариуса и осуществлявшего нотариальную деятельность на территории ДНР, ЛНР, Запорожской области или Херсонской области до дня принятия в РФ", - говорится в тексте закона. Документом также устанавливается, что использовать в наименованиях и СМИ термины "нотариат", "нотариальная деятельность", "нотариус", "нотариальная палата", "нотариальная контора" могут только нотариусы. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
https://ria.ru/20240808/putin-1965025707.html
https://ria.ru/20240808/putin-1965000437.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_941127dd67ece0132fae28ed0dc514db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
Путин подписал закон о сроке работы нотариусов в новых регионах
Подписан закон о сроке работы нотариусов в новых регионов для набора стажеров