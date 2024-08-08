https://ria.ru/20240808/putin-1965024739.html

Путин подписал закон о приостановке работы недобросовестных КПК

Путин подписал закон о приостановке работы недобросовестных КПК - РИА Новости, 08.08.2024

Путин подписал закон о приостановке работы недобросовестных КПК

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Банку России оперативно приостанавливать деятельность недобросовестных потребительских кредитных... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T19:08

2024-08-08T19:08

2024-08-08T19:08

экономика

россия

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Банку России оперативно приостанавливать деятельность недобросовестных потребительских кредитных кооперативов (КПК) и выводить их с рынка. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон предоставляет ЦБ возможность при наличии серьезных нарушений законодательства и установленных требований исключать сведения о КПК из реестра таких кооперативов. После этого при наличии у КПК признаков несостоятельности ЦБ вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом. Кредитный кооператив будет вправе обжаловать действия Банка России в судебном порядке. После исключения из реестра кооператив в течение не более чем 360 дней обязан полностью вернуть своим членам (пайщикам) привлеченные от них средства. Если он этого не сделает, то общим собранием членов (пайщиков) должно быть принято решение о его ликвидации, либо при наличии признаков несостоятельности КПК должен инициировать процедуру своего банкротства. Одновременно уточняются особенности реорганизации КПК. При этом вводится прямой запрет на реорганизацию кредитного кооператива в форме преобразования. Кроме того, с восьми до пяти сокращается количество действующих для них финансовых нормативов. Для КПК будут действовать нормативы: достаточности собственных средств; текущей ликвидности; максимального размера риска на одного члена (пайщика) или группу связанных членов кооператива (пайщиков); сбалансированности деятельности; долгосрочной ликвидности. Это изменение начнет действовать через два года после вступления закона в силу. Юрлицам, которые не являются кредитными кооперативами, запрещается заниматься организацией финансовой взаимопомощи своим членам в рамках закона "О кредитной кооперации". Кредитным кооперативам запрещается предоставлять займы своим членам (пайщикам) - кредитным и некредитным финансовым организациям, если в числе членов (пайщиков) кооператива есть и физлица. При наличии у КПК обязательств перед своими членами (пайщиками) по договорам займа и договорам передачи личных сбережений, такой кооператив будет обязан сформировать резервный фонд в размере не менее 5% общей задолженности по таким обязательствам. Резервный фонд кредитного кооператива подлежит распределению между его членами (пайщиками) только в случае ликвидации КПК. Закон вступает в силу через 180 дней после его официального опубликования, за исключением норм, для которых установлен иной срок. В частности, через год после публикации саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая кредитные кооперативы, будет вправе самостоятельно размещать средства компенсационного фонда во вклады (депозиты) и на счета в системно значимых банках при соблюдении ряда условий (диверсификации, возвратности, прибыльности, ликвидности).

https://ria.ru/20240622/kredity-1954739045.html

https://ria.ru/20240406/dolzhniki-1938258173.html

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экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)