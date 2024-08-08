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Путин упростил получение ВНЖ для репатриантов
Путин упростил получение ВНЖ для репатриантов - РИА Новости, 08.08.2024
Путин упростил получение ВНЖ для репатриантов
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, упрощающий получение российского вида на жительство (ВНЖ) для соотечественников-репатриантов,... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T19:02
2024-08-08T19:02
2024-08-08T19:02
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, упрощающий получение российского вида на жительство (ВНЖ) для соотечественников-репатриантов, которые получили статус участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Устанавливается, что российский ВНЖ будет выдаваться таким гражданам и членам их семей без получения разрешения на временное проживание (РВП) после прохождения обязательной государственной дактилоскопии, фотографировании, а также предоставления ими медицинских документов, подтверждающих прохождение медосвидетельствования. Заявление о выдаче ВНЖ может быть подано в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации в государстве, в котором было подано заявление об участии в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Кроме того, законом предусмотрено, что формирование сведений об иностранных гражданах и лицах без гражданства в информистемах госорганов и организаций обеспечивается путем единообразного перевода фамилий и имен, содержащихся в документах, удостоверяющих личность таких лиц - с латинского написания на кириллическое написание. Закреплено, что порядок перевода фамилий и имен устанавливается правительством РФ. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин упростил получение ВНЖ для репатриантов
Путин подписал закон, упрощающий получение российского ВНЖ для репатриантов
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, упрощающий получение российского вида на жительство (ВНЖ) для соотечественников-репатриантов, которые получили статус участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Устанавливается, что российский ВНЖ будет выдаваться таким гражданам и членам их семей без получения разрешения на временное проживание (РВП) после прохождения обязательной государственной дактилоскопии, фотографировании, а также предоставления ими медицинских документов, подтверждающих прохождение медосвидетельствования.
Заявление о выдаче ВНЖ может быть подано в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации в государстве, в котором было подано заявление об участии в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
Кроме того, законом предусмотрено, что формирование сведений об иностранных гражданах и лицах без гражданства в информистемах госорганов и организаций обеспечивается путем единообразного перевода фамилий и имен, содержащихся в документах, удостоверяющих личность таких лиц - с латинского написания на кириллическое написание. Закреплено, что порядок перевода фамилий и имен устанавливается правительством РФ.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.