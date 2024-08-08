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Путин подписал закон об обеспечении фельдъегерской связи и полиции оружием - РИА Новости, 08.08.2024
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19:01 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/putin-1965023081.html
Путин подписал закон об обеспечении фельдъегерской связи и полиции оружием
Путин подписал закон об обеспечении фельдъегерской связи и полиции оружием - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон об обеспечении фельдъегерской связи и полиции оружием
Президент России Владимир Путин подписал закон о передаче полномочий утверждать нормы обеспечения органов фельдъегерской связи и полиции оружием, боеприпасами и РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T19:01
2024-08-08T19:01
безопасность
россия
украина
донецкая народная республика
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о передаче полномочий утверждать нормы обеспечения органов фельдъегерской связи и полиции оружием, боеприпасами и специальными средствами от правительства к Государственной фельдъегерской службе РФ и МВД России соответственно. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом предусматривается передача полномочий по утверждению норм обеспечения органов фельдъегерской связи и полиции оружием, боеприпасами и специальными средствами от правительства РФ соответственно Государственной фельдъегерской службе РФ и МВД России. Кроме того, наградное оружие и/или патроны к нему, полученные в соответствии с решениями государственных органов Украины, ДНР и ЛНР, в отношении которых на 1 января 2025 года отсутствует решение правительства РФ, признаются собственностью России, полномочия собственника от имени которой осуществляет Росгвардия. Также закон запрещает производство в Российской Федерации, а также ввоз в РФ гражданского и служебного огнестрельного длинноствольного оружия, изготовленного из основных частей огнестрельного короткоствольного оружия и/или ранее произведенного огнестрельного оружия, имеющего возможность ведения огня очередями. Кроме того, вводится запрет на получение наградного оружия от глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств.
https://ria.ru/20240808/zakon-1965012276.html
https://ria.ru/20240808/putin-1965000309.html
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безопасность, россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Безопасность, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Путин подписал закон об обеспечении фельдъегерской связи и полиции оружием

Подписан закон об обеспечении органов фельдъегерской связи и полиции оружием

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о передаче полномочий утверждать нормы обеспечения органов фельдъегерской связи и полиции оружием, боеприпасами и специальными средствами от правительства к Государственной фельдъегерской службе РФ и МВД России соответственно.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Путин подписал закон о расширении полномочий МЧС
Вчера, 18:20
Законом предусматривается передача полномочий по утверждению норм обеспечения органов фельдъегерской связи и полиции оружием, боеприпасами и специальными средствами от правительства РФ соответственно Государственной фельдъегерской службе РФ и МВД России.
Кроме того, наградное оружие и/или патроны к нему, полученные в соответствии с решениями государственных органов Украины, ДНР и ЛНР, в отношении которых на 1 января 2025 года отсутствует решение правительства РФ, признаются собственностью России, полномочия собственника от имени которой осуществляет Росгвардия.
Также закон запрещает производство в Российской Федерации, а также ввоз в РФ гражданского и служебного огнестрельного длинноствольного оружия, изготовленного из основных частей огнестрельного короткоствольного оружия и/или ранее произведенного огнестрельного оружия, имеющего возможность ведения огня очередями.
Кроме того, вводится запрет на получение наградного оружия от глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств.
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Путин подписал закон, разрешающий приставам использовать оружие
Вчера, 17:30
 
БезопасностьРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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