https://ria.ru/20240808/putin-1965023081.html

Путин подписал закон об обеспечении фельдъегерской связи и полиции оружием

Путин подписал закон об обеспечении фельдъегерской связи и полиции оружием - РИА Новости, 08.08.2024

Путин подписал закон об обеспечении фельдъегерской связи и полиции оружием

Президент России Владимир Путин подписал закон о передаче полномочий утверждать нормы обеспечения органов фельдъегерской связи и полиции оружием, боеприпасами и РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T19:01

2024-08-08T19:01

2024-08-08T19:01

безопасность

россия

украина

донецкая народная республика

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о передаче полномочий утверждать нормы обеспечения органов фельдъегерской связи и полиции оружием, боеприпасами и специальными средствами от правительства к Государственной фельдъегерской службе РФ и МВД России соответственно. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом предусматривается передача полномочий по утверждению норм обеспечения органов фельдъегерской связи и полиции оружием, боеприпасами и специальными средствами от правительства РФ соответственно Государственной фельдъегерской службе РФ и МВД России. Кроме того, наградное оружие и/или патроны к нему, полученные в соответствии с решениями государственных органов Украины, ДНР и ЛНР, в отношении которых на 1 января 2025 года отсутствует решение правительства РФ, признаются собственностью России, полномочия собственника от имени которой осуществляет Росгвардия. Также закон запрещает производство в Российской Федерации, а также ввоз в РФ гражданского и служебного огнестрельного длинноствольного оружия, изготовленного из основных частей огнестрельного короткоствольного оружия и/или ранее произведенного огнестрельного оружия, имеющего возможность ведения огня очередями. Кроме того, вводится запрет на получение наградного оружия от глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств.

https://ria.ru/20240808/zakon-1965012276.html

https://ria.ru/20240808/putin-1965000309.html

россия

украина

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безопасность, россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)