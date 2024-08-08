https://ria.ru/20240808/putin-1965017749.html
Путин подписал закон о передаче регионам конфискованного имущества
Путин подписал закон о передаче регионам конфискованного имущества - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон о передаче регионам конфискованного имущества
Президент России Владимир Путин подписал закон, который определяет принадлежность субъектам РФ конфискованного имущества, бывшего орудием совершения... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T18:47
2024-08-08T18:47
2024-08-08T18:47
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который определяет принадлежность субъектам РФ конфискованного имущества, бывшего орудием совершения административного правонарушения. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Конфискованное имущество, явившееся орудием совершения или предметом административного правонарушения, перечень которого утверждается правительством РФ, подлежит обращению в собственность субъекта РФ по месту нахождения такого имущества", - говорится в тексте закона. Конфискации не подлежат предметы, содержащие незаконное воспроизведение товарного знака или знака обслуживания, а также предметы, подлежащие конфискации в соответствии со статьями о нарушениях в области таможенного дела. Закон вступает в силу через 180 дней после его официального опубликования.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин подписал закон о передаче регионам конфискованного имущества
Путин подписал закон о передаче регионам бывшее орудием правонарушения имущества
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который определяет принадлежность субъектам РФ конфискованного имущества, бывшего орудием совершения административного правонарушения.
Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Конфискованное имущество, явившееся орудием совершения или предметом административного правонарушения, перечень которого утверждается правительством РФ, подлежит обращению в собственность субъекта РФ по месту нахождения такого имущества", - говорится в тексте закона.
Конфискации не подлежат предметы, содержащие незаконное воспроизведение товарного знака или знака обслуживания, а также предметы, подлежащие конфискации в соответствии со статьями о нарушениях в области таможенного дела.
Закон вступает в силу через 180 дней после его официального опубликования.