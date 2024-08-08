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Путин подписал закон о передаче регионам конфискованного имущества - РИА Новости, 08.08.2024
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18:47 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/putin-1965017749.html
Путин подписал закон о передаче регионам конфискованного имущества
Путин подписал закон о передаче регионам конфискованного имущества - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон о передаче регионам конфискованного имущества
Президент России Владимир Путин подписал закон, который определяет принадлежность субъектам РФ конфискованного имущества, бывшего орудием совершения... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T18:47
2024-08-08T18:47
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который определяет принадлежность субъектам РФ конфискованного имущества, бывшего орудием совершения административного правонарушения. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Конфискованное имущество, явившееся орудием совершения или предметом административного правонарушения, перечень которого утверждается правительством РФ, подлежит обращению в собственность субъекта РФ по месту нахождения такого имущества", - говорится в тексте закона. Конфискации не подлежат предметы, содержащие незаконное воспроизведение товарного знака или знака обслуживания, а также предметы, подлежащие конфискации в соответствии со статьями о нарушениях в области таможенного дела. Закон вступает в силу через 180 дней после его официального опубликования.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о передаче регионам конфискованного имущества

Путин подписал закон о передаче регионам бывшее орудием правонарушения имущества

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который определяет принадлежность субъектам РФ конфискованного имущества, бывшего орудием совершения административного правонарушения.
Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Конфискованное имущество, явившееся орудием совершения или предметом административного правонарушения, перечень которого утверждается правительством РФ, подлежит обращению в собственность субъекта РФ по месту нахождения такого имущества", - говорится в тексте закона.
Конфискации не подлежат предметы, содержащие незаконное воспроизведение товарного знака или знака обслуживания, а также предметы, подлежащие конфискации в соответствии со статьями о нарушениях в области таможенного дела.
Закон вступает в силу через 180 дней после его официального опубликования.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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