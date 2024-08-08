https://ria.ru/20240808/putin-1965017749.html

Путин подписал закон о передаче регионам конфискованного имущества

Путин подписал закон о передаче регионам конфискованного имущества - РИА Новости, 08.08.2024

Путин подписал закон о передаче регионам конфискованного имущества

Президент России Владимир Путин подписал закон, который определяет принадлежность субъектам РФ конфискованного имущества, бывшего орудием совершения... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T18:47

2024-08-08T18:47

2024-08-08T18:47

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который определяет принадлежность субъектам РФ конфискованного имущества, бывшего орудием совершения административного правонарушения. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Конфискованное имущество, явившееся орудием совершения или предметом административного правонарушения, перечень которого утверждается правительством РФ, подлежит обращению в собственность субъекта РФ по месту нахождения такого имущества", - говорится в тексте закона. Конфискации не подлежат предметы, содержащие незаконное воспроизведение товарного знака или знака обслуживания, а также предметы, подлежащие конфискации в соответствии со статьями о нарушениях в области таможенного дела. Закон вступает в силу через 180 дней после его официального опубликования.

https://realty.ria.ru/20240808/putin-1965003155.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин