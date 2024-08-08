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Путин подписал закон о двух пенсиях детям-инвалидам погибших на СВО военных - РИА Новости, 08.08.2024
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18:34 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/putin-1965015128.html
Путин подписал закон о двух пенсиях детям-инвалидам погибших на СВО военных
Путин подписал закон о двух пенсиях детям-инвалидам погибших на СВО военных - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон о двух пенсиях детям-инвалидам погибших на СВО военных
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети-инвалиды и инвалиды с детства, потерявшие родителя-участника СВО, смогут получать двойную РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T18:34
2024-08-08T18:34
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети-инвалиды и инвалиды с детства, потерявшие родителя-участника СВО, смогут получать двойную пенсию - по потере кормильца и соцпенсию по инвалидности или страховую пенсию по инвалидности. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом устанавливается право на одновременное получение двух пенсий детям-инвалидам и инвалидам с детства I и II групп. Кроме того, устанавливается, что право на получение двух пенсий распространяется на детей военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших в период прохождения службы или вследствие военной травмы после увольнения, а также граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, которые погибли вследствие увечья или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей после окончания действия контракта, за исключением случаев, когда смерть граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, наступила в результате их противоправных действий.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о двух пенсиях детям-инвалидам погибших на СВО военных

Путин подписал закон о второй пенсии детям-инвалидам, потерявшим родителя на СВО

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети-инвалиды и инвалиды с детства, потерявшие родителя-участника СВО, смогут получать двойную пенсию - по потере кормильца и соцпенсию по инвалидности или страховую пенсию по инвалидности.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом устанавливается право на одновременное получение двух пенсий детям-инвалидам и инвалидам с детства I и II групп.
Кроме того, устанавливается, что право на получение двух пенсий распространяется на детей военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших в период прохождения службы или вследствие военной травмы после увольнения, а также граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, которые погибли вследствие увечья или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей после окончания действия контракта, за исключением случаев, когда смерть граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, наступила в результате их противоправных действий.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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