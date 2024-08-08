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Путин подписал закон об обращении в России иностранных цифровых активов - РИА Новости, 08.08.2024
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18:28 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/putin-1965013643.html
Путин подписал закон об обращении в России иностранных цифровых активов
Путин подписал закон об обращении в России иностранных цифровых активов - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон об обращении в России иностранных цифровых активов
Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает обращение в России иностранных цифровых финансовых активов. Соответствующий документ размещен... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T18:28
2024-08-08T18:28
экономика
россия
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает обращение в России иностранных цифровых финансовых активов. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Согласно закону, иностранные цифровые права допускаются к обращению на площадках российских операторов по выпуску ЦФА, но только при условии их квалификации российским оператором в качестве цифровых финансовых активов. При этом Банку России предоставляется право установить особенности учета и (или) обращения таких иностранных цифровых прав, в том числе определять требования к лицам, которые вправе их приобретать. Причем, иностранные ЦФА не смогут приобретать физлица - граждане РФ, если иное не предусмотрено нормативным актом ЦБ. Кроме того, в целях обеспечения стабильности финансового рынка или в случае наличия угрозы правам и законным интересам инвесторов ЦБ будет вправе установить запрет на квалификацию отдельных иностранных цифровых прав. ЦБ также сможет устанавливать и дополнительные требования к иностранным цифровым правам. Как пояснял ЦБ, закон допускает возможность не только обращения иностранных цифровых прав в России, но и российских цифровых прав - за рубежом. Все вместе это позволит расширить механизмы использования цифровых прав в расчетах в ходе внешнеторговой деятельности. Так, закон вносит изменения, касающиеся иностранных номинальных держателей ЦФА, которым эти активы могут зачисляться для осуществления учета прав на них. Такие держатели должны будут соответствовать установленным Банком России требованиям, а также предоставлять информацию о своих клиентах оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА. На ЦФА, зачисленные иностранному номинальному держателю, не может быть обращено взыскание по его обязательствам. Также предусматривается, что решение о выпуске ЦФА может содержать указание на возможность их приобретения только индивидуальными предпринимателями и (или) юрлицами, которые непосредственно указаны в таком решении или соответствуют установленным в нем критериям. Если лицом, выпускающим ЦФА для таких лиц, является иностранное юрлицо, то решение об их выпуске может быть составлено на бумажном носителе. Решение о выпуске ЦФА может не размещаться в открытом доступе на сайте выпускающего их лица и на сайте оператора информационной системы, в которой осуществляется их выпуск, если оно адресовано определенному кругу ИП и юрлиц, а сами ЦФА могут приобретаться только квалифицированными инвесторами. Однако оператор информационной системы обязан обеспечить доступ к такому решению для Банка России, а также лиц, которые могут приобрести такие ЦФА или уже стали их обладателями. Закон, содержащий и другие изменения, вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
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экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Путин подписал закон об обращении в России иностранных цифровых активов

Путин подписал закон об обращении в РФ иностранных цифровых финансовых активов

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает обращение в России иностранных цифровых финансовых активов. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, иностранные цифровые права допускаются к обращению на площадках российских операторов по выпуску ЦФА, но только при условии их квалификации российским оператором в качестве цифровых финансовых активов.
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При этом Банку России предоставляется право установить особенности учета и (или) обращения таких иностранных цифровых прав, в том числе определять требования к лицам, которые вправе их приобретать. Причем, иностранные ЦФА не смогут приобретать физлица - граждане РФ, если иное не предусмотрено нормативным актом ЦБ.
Кроме того, в целях обеспечения стабильности финансового рынка или в случае наличия угрозы правам и законным интересам инвесторов ЦБ будет вправе установить запрет на квалификацию отдельных иностранных цифровых прав. ЦБ также сможет устанавливать и дополнительные требования к иностранным цифровым правам.
Как пояснял ЦБ, закон допускает возможность не только обращения иностранных цифровых прав в России, но и российских цифровых прав - за рубежом. Все вместе это позволит расширить механизмы использования цифровых прав в расчетах в ходе внешнеторговой деятельности.
Так, закон вносит изменения, касающиеся иностранных номинальных держателей ЦФА, которым эти активы могут зачисляться для осуществления учета прав на них. Такие держатели должны будут соответствовать установленным Банком России требованиям, а также предоставлять информацию о своих клиентах оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА. На ЦФА, зачисленные иностранному номинальному держателю, не может быть обращено взыскание по его обязательствам.
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Также предусматривается, что решение о выпуске ЦФА может содержать указание на возможность их приобретения только индивидуальными предпринимателями и (или) юрлицами, которые непосредственно указаны в таком решении или соответствуют установленным в нем критериям. Если лицом, выпускающим ЦФА для таких лиц, является иностранное юрлицо, то решение об их выпуске может быть составлено на бумажном носителе.
Решение о выпуске ЦФА может не размещаться в открытом доступе на сайте выпускающего их лица и на сайте оператора информационной системы, в которой осуществляется их выпуск, если оно адресовано определенному кругу ИП и юрлиц, а сами ЦФА могут приобретаться только квалифицированными инвесторами. Однако оператор информационной системы обязан обеспечить доступ к такому решению для Банка России, а также лиц, которые могут приобрести такие ЦФА или уже стали их обладателями.
Закон, содержащий и другие изменения, вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
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