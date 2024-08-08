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Полиция получила право выдворять из России иностранных граждан - РИА Новости, 08.08.2024
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18:25 08.08.2024 (обновлено: 18:41 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/putin-1965012898.html
Полиция получила право выдворять из России иностранных граждан
Полиция получила право выдворять из России иностранных граждан - РИА Новости, 08.08.2024
Полиция получила право выдворять из России иностранных граждан
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, дающий полиции полномочия по применению административного выдворения в отношении иностранных граждан РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T18:25
2024-08-08T18:41
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, дающий полиции полномочия по применению административного выдворения в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно действующему законодательству, такими полномочиями обладают только судьи и пограничники. Законом устанавливается, что выдворяемые иностранные граждане или лица без гражданства помещаются в спецучреждение на основании решения главы МВД, руководителя территориального органа МВД, руководителя ФСБ РФ, руководителя пограничной службы или их заместителей на срок, не превышающий 48 часов. Предусмотрена также возможность продления судьей этого срока по ходатайству должностного лица органа МВД или ФСБ на срок не более 90 суток. Закон вступает в силу по истечении 180 дней после его официального опубликования.
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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Полиция получила право выдворять из России иностранных граждан

Путин подписал закон о праве полиции выдворять за пределы РФ иностранных граждан

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, дающий полиции полномочия по применению административного выдворения в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно действующему законодательству, такими полномочиями обладают только судьи и пограничники.
Законом устанавливается, что выдворяемые иностранные граждане или лица без гражданства помещаются в спецучреждение на основании решения главы МВД, руководителя территориального органа МВД, руководителя ФСБ РФ, руководителя пограничной службы или их заместителей на срок, не превышающий 48 часов. Предусмотрена также возможность продления судьей этого срока по ходатайству должностного лица органа МВД или ФСБ на срок не более 90 суток.
Закон вступает в силу по истечении 180 дней после его официального опубликования.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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