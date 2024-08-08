https://ria.ru/20240808/putin-1965010758.html

Путин подписал закон о штрафах за сокрытие информации о вреде экологии

Путин подписал закон о штрафах за сокрытие информации о вреде экологии - РИА Новости, 08.08.2024

Путин подписал закон о штрафах за сокрытие информации о вреде экологии

Президент России Владимир Путин усилил административную ответственность за сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение о негативном воздействии РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T18:13

2024-08-08T18:13

2024-08-08T18:13

общество

россия

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин усилил административную ответственность за сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение о негативном воздействии на окружающую среду, повысил штрафы. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом усиливается ответственность за первичное сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение экологической информации. За совершение данного правонарушения будут предусматриваться штрафы в размере от 1 до 3 тысяч рублей (сейчас от 500 до 1000 рублей) для граждан, от 10 до 30 тысяч для должностных лиц (сейчас от 3 до 6 тысяч) и от 50 до 200 тысяч для юрлиц (сейчас от 20 до 80 тысяч). Кроме того, законом устанавливается повышенная ответственность за рецидивное совершение данного правонарушения. В нынешнем законодательстве ответственность за первичное и повторное нарушение одинаковая. Федеральный закон устанавливает ответственность за повторное сокрытие или искажение экологической информации в виде наложения на граждан штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей или дисквалификации на срок от 1 года до 3 лет, на юрлиц – штрафа от 200 до 300 тысяч рублей. Рассматривать дела в данной категории правонарушения вправе рассматривать Роспотребнадзор и Росприроднадзор.

https://ria.ru/20240724/patrushev-1961689889.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)