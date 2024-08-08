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Путин подписал закон об ответственности за нарушения в "Сириусе" - РИА Новости, 08.08.2024
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18:04 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/putin-1965009826.html
Путин подписал закон об ответственности за нарушения в "Сириусе"
Путин подписал закон об ответственности за нарушения в "Сириусе" - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон об ответственности за нарушения в "Сириусе"
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий административную ответственность за нарушение правил, предусмотренных нормативными правовыми... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T18:04
2024-08-08T18:04
общество
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий административную ответственность за нарушение правил, предусмотренных нормативными правовыми актами (НПА) органов власти федеральной территории "Сириус". Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Прежде законодательство об административных правонарушениях не содержало положений, определяющих основания привлечения лиц, нарушивших требования НПА "Сириуса", к административной ответственности. Отмечается, что органы публичной власти федеральной территории "Сириус" смогут устанавливать особенности регулирования отдельных отношений в федеральной территории, в сферах, определенных законодательством и иными НПА РФ либо предусмотренных НПА, принятых в рамках осуществления переданных федеральной властью полномочий. Кроме того, должностные лица контрольно-счётных органов (КСО) федеральной территории смогут возбуждать административные дела при выявлении нарушений в ходе осуществления внешнего финансового контроля в "Сириусе".
https://ria.ru/20240808/putin-1964989010.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон об ответственности за нарушения в "Сириусе"

Путин подписал закон об ответственности за нарушение правил НПА "Сириуса"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкФедеральная территория Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи
Федеральная территория Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Федеральная территория Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий административную ответственность за нарушение правил, предусмотренных нормативными правовыми актами (НПА) органов власти федеральной территории "Сириус".
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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Прежде законодательство об административных правонарушениях не содержало положений, определяющих основания привлечения лиц, нарушивших требования НПА "Сириуса", к административной ответственности.
Отмечается, что органы публичной власти федеральной территории "Сириус" смогут устанавливать особенности регулирования отдельных отношений в федеральной территории, в сферах, определенных законодательством и иными НПА РФ либо предусмотренных НПА, принятых в рамках осуществления переданных федеральной властью полномочий.
Кроме того, должностные лица контрольно-счётных органов (КСО) федеральной территории смогут возбуждать административные дела при выявлении нарушений в ходе осуществления внешнего финансового контроля в "Сириусе".
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