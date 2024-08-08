https://ria.ru/20240808/putin-1965009826.html

Путин подписал закон об ответственности за нарушения в "Сириусе"

Путин подписал закон об ответственности за нарушения в "Сириусе" - РИА Новости, 08.08.2024

Путин подписал закон об ответственности за нарушения в "Сириусе"

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий административную ответственность за нарушение правил, предусмотренных нормативными правовыми... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T18:04

2024-08-08T18:04

2024-08-08T18:04

общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929715401_0:281:3069:2007_1920x0_80_0_0_83c113a388df3b334e1a77a02d71c1b8.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий административную ответственность за нарушение правил, предусмотренных нормативными правовыми актами (НПА) органов власти федеральной территории "Сириус". Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Прежде законодательство об административных правонарушениях не содержало положений, определяющих основания привлечения лиц, нарушивших требования НПА "Сириуса", к административной ответственности. Отмечается, что органы публичной власти федеральной территории "Сириус" смогут устанавливать особенности регулирования отдельных отношений в федеральной территории, в сферах, определенных законодательством и иными НПА РФ либо предусмотренных НПА, принятых в рамках осуществления переданных федеральной властью полномочий. Кроме того, должностные лица контрольно-счётных органов (КСО) федеральной территории смогут возбуждать административные дела при выявлении нарушений в ходе осуществления внешнего финансового контроля в "Сириусе".

https://ria.ru/20240808/putin-1964989010.html

https://ria.ru/20240808/putin-1964928171.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин