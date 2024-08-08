https://ria.ru/20240808/putin-1965001526.html

Путин подписал закон, защищающий выплаты участников СВО при банкротстве

Путин подписал закон, защищающий выплаты участников СВО при банкротстве - РИА Новости, 08.08.2024

Путин подписал закон, защищающий выплаты участников СВО при банкротстве

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому выплаты участникам специальной военной операции (СВО) не будут учитываться в общем объеме... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T17:34

2024-08-08T17:34

2024-08-08T17:36

россия

владимир путин

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому выплаты участникам специальной военной операции (СВО) не будут учитываться в общем объеме имущества должника при процедуре банкротства. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Выплаты бойцам СВО и другим участникам боевых действий должны быть защищены от списания по долгам, пояснял ранее журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. Недопустимо, чтобы средства, которые солдат или офицер получает, защищая страну и граждан, включались в конкурсную массу (все имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства) и изымались при банкротстве, считает он. Ранее при запуске процедуры банкротства гражданина все имущество должника, в том числе "боевые" выплаты за участие в СВО, включалось в конкурсную массу и использовалось для погашения долгов. Однако из этого перечня имущества есть ряд исключений: единственное жилье, оборудование для работы, выплаты в размере прожиточного минимума, алименты и другие. Закон включает выплаты участникам СВО в перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание, а также обеспечивает исключение таких выплат финансовым управляющим из конкурсной массы. Одновременно финансовым управляющим запрещается закрывать счета и блокировать операции по картам, открытым для получения выплат за участие в боевых операциях в ходе СВО. Разногласия между финансовым управляющим, должником и лицами, участвующими в деле о банкротстве, в отношении имущества, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством, будут рассматриваться в упрощенном порядке. То есть подобные споры могут рассматриваться судьей единолично без проведения судебного заседания и вызова лиц, участвующих в деле о банкротстве. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20240406/protsenty-1938254006.html

https://ria.ru/20240628/putin-1956108033.html

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россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф