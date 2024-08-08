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Путин подписал закон, разрешающий приставам использовать оружие - РИА Новости, 08.08.2024
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17:30 08.08.2024 (обновлено: 17:38 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/putin-1965000309.html
Путин подписал закон, разрешающий приставам использовать оружие
Путин подписал закон, разрешающий приставам использовать оружие - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон, разрешающий приставам использовать оружие
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий судебным приставам применять огнестрельное оружие и физическую силу, соответствующий документ... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T17:30
2024-08-08T17:38
владимир путин
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
общество
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий судебным приставам применять огнестрельное оружие и физическую силу, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Сотрудники органов принудительного исполнения имеют право на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными конституционными законами, настоящим федеральным законом и другими федеральными законами", - говорится в тексте документа.В этих же случаях сотрудникам ФССП разрешается применять физическую силу и специальные средства (перцовые баллончики, электрошокеры, резиновые палки и наручники).Обо всех случаях применения физической силы, спецсредств или огнестрельного оружия пристав будет обязан немедленно сообщить старшему приставу и в течение суток предоставить рапорт. Если это происходит в суде, то приставу нужно уведомить председателя суда.В случае причинения ранения гражданину или наступления его смерти пристав должен сообщить об этом прокурору и родственникам погибшего в течение суток. Кроме того, сотруднику ФССП необходимо по возможности сохранить без изменения место происшествия, если гражданину причинено ранение либо наступила его смерть.Законом также определяется, что превышение приставами полномочий по применению оружия и силы влечет ответственность, установленную российским законодательством. Применение физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия не должно создавать угрозу жизни и здоровью случайных лиц. При этом пристав не несет ответственность за нанесенный в результате законного применения силы вред гражданам и организациям.Запрещается применять спецсредства в отношении лиц, совершивших незаконные действия ненасильственного характера, а также беременных женщин, инвалидов и несовершеннолетних за исключением случаев оказания сотруднику вооруженного сопротивления и нападения, угрожающего жизни. При применении резиновой палки запрещено наносить удары по голове, шее, ключицам, животу, половым органам и в область сердца.
https://ria.ru/20240222/avtomat-1929084054.html
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владимир путин, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество
Владимир Путин, Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Общество
Путин подписал закон, разрешающий приставам использовать оружие

Путин подписал закон о праве судебных приставов применять огнестрельное оружие

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудники Федеральной службы судебных приставов
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий судебным приставам применять огнестрельное оружие и физическую силу, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Сотрудники органов принудительного исполнения имеют право на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными конституционными законами, настоящим федеральным законом и другими федеральными законами", - говорится в тексте документа.
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В этих же случаях сотрудникам ФССП разрешается применять физическую силу и специальные средства (перцовые баллончики, электрошокеры, резиновые палки и наручники).
Обо всех случаях применения физической силы, спецсредств или огнестрельного оружия пристав будет обязан немедленно сообщить старшему приставу и в течение суток предоставить рапорт. Если это происходит в суде, то приставу нужно уведомить председателя суда.
В случае причинения ранения гражданину или наступления его смерти пристав должен сообщить об этом прокурору и родственникам погибшего в течение суток. Кроме того, сотруднику ФССП необходимо по возможности сохранить без изменения место происшествия, если гражданину причинено ранение либо наступила его смерть.
Законом также определяется, что превышение приставами полномочий по применению оружия и силы влечет ответственность, установленную российским законодательством. Применение физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия не должно создавать угрозу жизни и здоровью случайных лиц. При этом пристав не несет ответственность за нанесенный в результате законного применения силы вред гражданам и организациям.
Запрещается применять спецсредства в отношении лиц, совершивших незаконные действия ненасильственного характера, а также беременных женщин, инвалидов и несовершеннолетних за исключением случаев оказания сотруднику вооруженного сопротивления и нападения, угрожающего жизни. При применении резиновой палки запрещено наносить удары по голове, шее, ключицам, животу, половым органам и в область сердца.
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Владимир ПутинРоссияФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Общество
 
 
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