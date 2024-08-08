Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что продолжит контакты с врио главы Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:08 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/putin-1964992736.html
Путин заявил, что продолжит контакты с врио главы Курской области
Путин заявил, что продолжит контакты с врио главы Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
Путин заявил, что продолжит контакты с врио главы Курской области
Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым сообщил, что они продолжат контакты, в том числе по вопросам... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T17:08
2024-08-08T17:08
курская область
россия
владимир путин
алексей смирнов (политик)
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:133:2865:1745_1920x0_80_0_0_2170459fb2a5ecfc7eec307467f5f3d0.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым сообщил, что они продолжат контакты, в том числе по вопросам развития региона. "Мы с вами планировали сегодняшнюю встречу в личном режиме. Обстоятельства сложились так, что вам нужно быть на месте. Мы с вами эту работу и эти контакты продолжим, в том числе это касается и перспектив развития Курской области в целом. Курская область - очень перспективный район, очень интересный. Я уверен, вам там будет интересно работать, а вы со своей стороны сделаете все для того, чтобы Курская область решала те задачи развития, которые перед ней стоят", - сказал глава государства. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240808/smirnov-1964992526.html
https://ria.ru/20240808/putin-1964991330.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_83a6f4f8d867f503a70eb4b4834c6335.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, владимир путин, алексей смирнов (политик) , валерий герасимов, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Владимир Путин, Алексей Смирнов (политик) , Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Путин заявил, что продолжит контакты с врио главы Курской области

Путин на встрече с врио главы Курской области заявил, что они продолжат контакты

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВО-ОГАРЕВО, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым сообщил, что они продолжат контакты, в том числе по вопросам развития региона.
«
"Мы с вами планировали сегодняшнюю встречу в личном режиме. Обстоятельства сложились так, что вам нужно быть на месте. Мы с вами эту работу и эти контакты продолжим, в том числе это касается и перспектив развития Курской области в целом. Курская область - очень перспективный район, очень интересный. Я уверен, вам там будет интересно работать, а вы со своей стороны сделаете все для того, чтобы Курская область решала те задачи развития, которые перед ней стоят", - сказал глава государства.
Врио губернатора Курской области на месте пожара на одном из объектов в Курской области, начавшегося после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Врио губернатора Курской области рассказал о работе оперштаба
Вчера, 17:07
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Президент РФ Владимир Путин и Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Путин обсудил с Мишустиным ситуацию в Курской области
Вчера, 17:05
 
Курская областьРоссияВладимир ПутинАлексей Смирнов (политик)Валерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала