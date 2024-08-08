https://ria.ru/20240808/putin-1964992736.html

Путин заявил, что продолжит контакты с врио главы Курской области

Путин заявил, что продолжит контакты с врио главы Курской области - РИА Новости, 08.08.2024

Путин заявил, что продолжит контакты с врио главы Курской области

Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым сообщил, что они продолжат контакты, в том числе по вопросам... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T17:08

2024-08-08T17:08

2024-08-08T17:08

курская область

россия

владимир путин

алексей смирнов (политик)

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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НОВО-ОГАРЕВО, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым сообщил, что они продолжат контакты, в том числе по вопросам развития региона. "Мы с вами планировали сегодняшнюю встречу в личном режиме. Обстоятельства сложились так, что вам нужно быть на месте. Мы с вами эту работу и эти контакты продолжим, в том числе это касается и перспектив развития Курской области в целом. Курская область - очень перспективный район, очень интересный. Я уверен, вам там будет интересно работать, а вы со своей стороны сделаете все для того, чтобы Курская область решала те задачи развития, которые перед ней стоят", - сказал глава государства. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240808/smirnov-1964992526.html

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курская область, россия, владимир путин, алексей смирнов (политик) , валерий герасимов, вооруженные силы украины