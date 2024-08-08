https://ria.ru/20240808/putin-1964991330.html

Путин обсудил с Мишустиным ситуацию в Курской области

Путин обсудил с Мишустиным ситуацию в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024

Путин обсудил с Мишустиным ситуацию в Курской области

Президент России Владимир Путин сообщил, что разговаривал с премьер-министром Михаилом Мишустиным о ситуации в Курской области. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T17:05

2024-08-08T17:05

2024-08-08T17:05

россия

курская область

владимир путин

алексей смирнов (политик)

михаил мишустин

вооруженные силы украины

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НОВО-ОГАРЕВО, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что разговаривал с премьер-министром Михаилом Мишустиным о ситуации в Курской области. Путин в четверг проводит встречу с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым. "Алексей Борисович, с председателем правительства мы разговаривали совсем недавно", - сказал Путин, обращаясь к Смирнову. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240808/putin-1964991016.html

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россия, курская область, владимир путин, алексей смирнов (политик) , михаил мишустин, вооруженные силы украины