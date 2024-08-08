Путин обсудил с Мишустиным ситуацию в Курской области
Путин сообщил, что разговаривал с Мишустиным о ситуации в Курской области
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и Михаил Мишустин
Президент РФ Владимир Путин и Михаил Мишустин . Архивное фото
НОВО-ОГАРЕВО, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что разговаривал с премьер-министром Михаилом Мишустиным о ситуации в Курской области.
Путин в четверг проводит встречу с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым.
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"Алексей Борисович, с председателем правительства мы разговаривали совсем недавно", - сказал Путин, обращаясь к Смирнову.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.