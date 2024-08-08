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Путин надеется, что врио курского губернатора сделает все для региона - РИА Новости, 08.08.2024
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17:05 08.08.2024 (обновлено: 17:15 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/putin-1964991016.html
Путин надеется, что врио курского губернатора сделает все для региона
Путин надеется, что врио курского губернатора сделает все для региона - РИА Новости, 08.08.2024
Путин надеется, что врио курского губернатора сделает все для региона
Президент России Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым высказал надежду, что Смирнов сделает всё для развития... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T17:05
2024-08-08T17:15
владимир путин
алексей смирнов (политик)
курская область
валерий герасимов
вооруженные силы украины
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым высказал надежду, что Смирнов сделает всё для развития региона."Я уверен, вам там (в Курской области - ред.) будет интересно работать. А вы со своей стороны сделаете всё для того, чтобы Курская область решала те задачи развития, которые перед ней стоят", - сказал Путин.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240808/putin-1964990654.html
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владимир путин, алексей смирнов (политик) , курская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины, россия
Владимир Путин, Алексей Смирнов (политик) , Курская область, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Россия
Путин надеется, что врио курского губернатора сделает все для региона

Путин уверен, что врио главы Курской области Смирнов сделает все для ее развития

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым высказал надежду, что Смирнов сделает всё для развития региона.
«
"Я уверен, вам там (в Курской области - ред.) будет интересно работать. А вы со своей стороны сделаете всё для того, чтобы Курская область решала те задачи развития, которые перед ней стоят", - сказал Путин.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Путин назвал Курскую область перспективным регионом
Вчера, 17:05
 
Владимир ПутинАлексей Смирнов (политик)Курская областьВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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