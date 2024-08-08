https://ria.ru/20240808/putin-1964991016.html

Путин надеется, что врио курского губернатора сделает все для региона

Путин надеется, что врио курского губернатора сделает все для региона - РИА Новости, 08.08.2024

Путин надеется, что врио курского губернатора сделает все для региона

Президент России Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым высказал надежду, что Смирнов сделает всё для развития... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T17:05

2024-08-08T17:05

2024-08-08T17:15

владимир путин

алексей смирнов (политик)

курская область

валерий герасимов

вооруженные силы украины

россия

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НОВО-ОГАРЕВО, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым высказал надежду, что Смирнов сделает всё для развития региона."Я уверен, вам там (в Курской области - ред.) будет интересно работать. А вы со своей стороны сделаете всё для того, чтобы Курская область решала те задачи развития, которые перед ней стоят", - сказал Путин.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240808/putin-1964990654.html

курская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, алексей смирнов (политик) , курская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины, россия