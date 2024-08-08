https://ria.ru/20240808/putin-1964989010.html

Путин подписал указ, регулирующий выпуск замещающих евробондов

Путин подписал указ, регулирующий выпуск замещающих евробондов - РИА Новости, 08.08.2024

Путин подписал указ, регулирующий выпуск замещающих евробондов

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по исполнению обязательств перед держателями государственных ценных бумаг РФ,... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T17:03

2024-08-08T17:03

2024-08-08T17:03

экономика

ипотека

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_0:218:2865:1830_1920x0_80_0_0_8ec7332abc3f5808e6fdecf044614adb.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по исполнению обязательств перед держателями государственных ценных бумаг РФ, номинированных в иностранной валюте, регулирующий выпуск замещающих евробондов. Документ устанавливает, что "замещение государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, осуществляется на основании волеизъявления держателей еврооблигаций". В прошлом году президент РФ подписал закон, который предусматривает возможность замещения суверенных евробондов РФ гособлигациями с аналогичными основными параметрами. До сих пор на рынке выпускались только корпоративные замещающие облигации. Замещающие евробонды должны быть идентичны по основным параметрам суверенным еврооблигациям, с привязкой к валюте, но всеми расчетами в рублях. Согласно указу, держатели евробондов должны будут передать Минфину РФ права на свои еврооблигации. Взамен на их счета, открытые в российском депозитарии, будут перечислены замещающие еврооблигации. "Размер купонного дохода по замещающим еврооблигациям РФ, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций РФ должны соответствовать аналогичным условиям в отношении замещаемых еврооблигаций РФ", – говорится в указе. Исполнение обязательство по замещающим еврооблигациям РФ осуществляется без использования счетов типа "С". А обязательства по евробондам, которые не были замещены, будут исполняться в рамках действующих норм.

https://ria.ru/20240319/vyplaty-1934310066.html

https://ria.ru/20240517/finansy-1946691328.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, ипотека, россия, владимир путин