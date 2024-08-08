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Путин заявил, что ситуация в Курской области ему известна - РИА Новости, 08.08.2024
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17:00 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/putin-1964986829.html
Путин заявил, что ситуация в Курской области ему известна
Путин заявил, что ситуация в Курской области ему известна - РИА Новости, 08.08.2024
Путин заявил, что ситуация в Курской области ему известна
ПРезидент РФ Владимир Путин заявил во время встречи с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым, что ситуация в Курской области ему известна. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T17:00
2024-08-08T17:00
курская область
россия
владимир путин
алексей смирнов (политик)
валерий герасимов
вооруженные силы украины
происшествия
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НОВО-ОГАРЕВО, 8 авг - РИА Новости. ПРезидент РФ Владимир Путин заявил во время встречи с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым, что ситуация в Курской области ему известна. "Ситуация в целом, конечно, мне известна. Тем не менее, хотелось бы вас послушать с оценками ситуации в области прямо сейчас", - сказал Путин. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240808/kursk-1964984501.html
https://ria.ru/20240808/putin-1964979278.html
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курская область, россия, владимир путин, алексей смирнов (политик) , валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия
Курская область, Россия, Владимир Путин, Алексей Смирнов (политик) , Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Путин заявил, что ситуация в Курской области ему известна

Путин в разговоре со Смирновым заявил, что ему известно и ситуации в области

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 8 авг - РИА Новости. ПРезидент РФ Владимир Путин заявил во время встречи с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым, что ситуация в Курской области ему известна.
"Ситуация в целом, конечно, мне известна. Тем не менее, хотелось бы вас послушать с оценками ситуации в области прямо сейчас", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Глава Курской области рассказал Путину, кто оказывает поддержку региону
Вчера, 16:55
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Глава Курской области поблагодарил Путина за поддержку региона
Вчера, 16:48
 
Курская областьРоссияВладимир ПутинАлексей Смирнов (политик)Валерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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