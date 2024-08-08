https://ria.ru/20240808/putin-1964986829.html

Путин заявил, что ситуация в Курской области ему известна

Путин заявил, что ситуация в Курской области ему известна - РИА Новости, 08.08.2024

Путин заявил, что ситуация в Курской области ему известна

ПРезидент РФ Владимир Путин заявил во время встречи с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым, что ситуация в Курской области ему известна. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T17:00

2024-08-08T17:00

2024-08-08T17:00

курская область

россия

владимир путин

алексей смирнов (политик)

валерий герасимов

вооруженные силы украины

происшествия

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НОВО-ОГАРЕВО, 8 авг - РИА Новости. ПРезидент РФ Владимир Путин заявил во время встречи с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым, что ситуация в Курской области ему известна. "Ситуация в целом, конечно, мне известна. Тем не менее, хотелось бы вас послушать с оценками ситуации в области прямо сейчас", - сказал Путин. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240808/kursk-1964984501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, владимир путин, алексей смирнов (политик) , валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия