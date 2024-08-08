https://ria.ru/20240808/putin-1964980510.html
Путин подписал закон о соблюдении нотариусами антиотмывочных норм
Путин подписал закон о соблюдении нотариусами антиотмывочных норм - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон о соблюдении нотариусами антиотмывочных норм
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий нотариусов и майнеров цифровой валюты соблюдать нормы антиотмывочного законодательства... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T16:51
2024-08-08T16:51
2024-08-08T16:55
россия
владимир путин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148961/19/1489611991_0:121:3000:1809_1920x0_80_0_0_4e47692b460c8733c606792d3efe0aab.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий нотариусов и майнеров цифровой валюты соблюдать нормы антиотмывочного законодательства. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Документ, в частности, направлен на предотвращение использования института нотариата в противоправных целях. Он распространяет требования об идентификации клиентов, оценке уровня риска совершения ими подозрительных финансовых операций и т.д. на нотариусов в случаях, когда они совершают финансовые операции от имени или по поручению клиента. При наличии у нотариуса подозрений, что нотариальное действие совершается или может быть совершено в целях легализации (отмывания) преступных доходов или финансирования терроризма, он будет обязан уведомить об этом Росфинмониторинг. Одновременно закрепляется право нотариуса отказать в совершении нотариальных действий при наличии достаточных оснований полагать, что они могут быть использованы в подобных целях. Закон также включает в сферу регулирования антиотмывочного законодательства майнеров цифровой валюты (в том числе участников майнинг-пула) и лиц, организующих деятельность майнинг-пула. На них будут распространяться требования об идентификации клиентов, оценке уровня риска совершения ими подозрительных финансовых операций, принятии мер по его снижению и т.д. Лицо, организующее деятельность майнинг-пула, будет обязано уведомлять Росфинмониторинг при наличии любых оснований полагать, что распределенная цифровая валюта может быть использована участниками майнинг-пула для отмывания преступных доходов или финансирования терроризма. Аналогичная обязанность распространяется и на майнеров. Эти лица также будут обязаны предоставлять Росфинмониторингу информацию по его запросам. Причем им запрещается разглашать факт передачи ему такой информации. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок. Так, положения, касающиеся нотариусов, будут применяться к правоотношениям, возникшим с 30 декабря 2024 года.
https://ria.ru/20240808/mayning-1964951259.html
https://ria.ru/20240611/neglyad-1952169641.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148961/19/1489611991_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_0028f31114f8c2f345eeaff1ff94fc42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Путин подписал закон о соблюдении нотариусами антиотмывочных норм
Путин подписал закон об ответственности нотариусов и майнеров цифровой валюты
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий нотариусов и майнеров цифровой валюты соблюдать нормы антиотмывочного законодательства. Соответствующий документ
размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Документ, в частности, направлен на предотвращение использования института нотариата в противоправных целях. Он распространяет требования об идентификации клиентов, оценке уровня риска совершения ими подозрительных финансовых операций и т.д. на нотариусов в случаях, когда они совершают финансовые операции от имени или по поручению клиента.
При наличии у нотариуса подозрений, что нотариальное действие совершается или может быть совершено в целях легализации (отмывания) преступных доходов или финансирования терроризма, он будет обязан уведомить об этом Росфинмониторинг
. Одновременно закрепляется право нотариуса отказать в совершении нотариальных действий при наличии достаточных оснований полагать, что они могут быть использованы в подобных целях.
Закон также включает в сферу регулирования антиотмывочного законодательства майнеров цифровой валюты (в том числе участников майнинг-пула) и лиц, организующих деятельность майнинг-пула. На них будут распространяться требования об идентификации клиентов, оценке уровня риска совершения ими подозрительных финансовых операций, принятии мер по его снижению и т.д.
Лицо, организующее деятельность майнинг-пула, будет обязано уведомлять Росфинмониторинг при наличии любых оснований полагать, что распределенная цифровая валюта может быть использована участниками майнинг-пула для отмывания преступных доходов или финансирования терроризма. Аналогичная обязанность распространяется и на майнеров.
Эти лица также будут обязаны предоставлять Росфинмониторингу информацию по его запросам. Причем им запрещается разглашать факт передачи ему такой информации.
Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок. Так, положения, касающиеся нотариусов, будут применяться к правоотношениям, возникшим с 30 декабря 2024 года.