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Путин подписал закон об особенностях дисциплинарного ареста в зоне СВО - РИА Новости, 08.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:48 08.08.2024 (обновлено: 16:49 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/putin-1964979401.html
Путин подписал закон об особенностях дисциплинарного ареста в зоне СВО
Путин подписал закон об особенностях дисциплинарного ареста в зоне СВО - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон об особенностях дисциплинарного ареста в зоне СВО
Президент России Владимир Путин подписал закон об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T16:48
2024-08-08T16:49
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документом уточняется, что нарушение запрета на ношение электронных изделий, которые позволяют распространять фото, аудио, видео и геолокацию военнослужащими в зоне спецоперации, станет грубым дисциплинарным нарушением, за которое будет грозить до 10 суток ареста. При этом, такая ответственность не распространяется на военнослужащих, если гаджеты используются для выполнения служебных обязанностей. Такое же наказание будет грозить за нарушение запрета предоставлять СМИ или распространять в интернете информацию, позволяющую определить принадлежность или предназначение военнослужащих к ВС РФ, о членах их семей или их родителях, в том числе информацию, позволяющую определить место нахождения указанных лиц в определенный период другим лицам; о своей деятельности или деятельности других военнослужащих; о деятельности воинских частей, а также информацию о дислокации или передислокации воинских частей, не отнесенную к перечню сведений, составляющих государственную тайну. Дисциплинарный арест назначается на срок до 10 суток за один грубый дисциплинарный проступок, за несколько правонарушений срок ареста определяется путем частичного или полного сложения сроков ареста, но не более 15 суток непрерывного срока нахождения под дисциплинарным арестом. Право ходатайствовать о применении к военнослужащему дисциплинарного ареста предоставляется его прямым начальникам или лицу, проводившему разбирательство по факту совершения грубого дисциплинарного проступка. Решение командира воинской части, начальника органа военной полиции или начальника гарнизона о назначении дисциплинарного ареста незамедлительно после его принятия объявляется под расписку военнослужащему, в отношении которого принято решение о назначении ареста, и направляется для исполнения в уполномоченный орган.
https://ria.ru/20240724/gadzhety-1961727688.html
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россия, владимир путин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин подписал закон об особенностях дисциплинарного ареста в зоне СВО

Путин подписал закон об особенностях наказания за ношение гаджетов в зоне СВО

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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24 июля, 15:08
Документом уточняется, что нарушение запрета на ношение электронных изделий, которые позволяют распространять фото, аудио, видео и геолокацию военнослужащими в зоне спецоперации, станет грубым дисциплинарным нарушением, за которое будет грозить до 10 суток ареста. При этом, такая ответственность не распространяется на военнослужащих, если гаджеты используются для выполнения служебных обязанностей.
Такое же наказание будет грозить за нарушение запрета предоставлять СМИ или распространять в интернете информацию, позволяющую определить принадлежность или предназначение военнослужащих к ВС РФ, о членах их семей или их родителях, в том числе информацию, позволяющую определить место нахождения указанных лиц в определенный период другим лицам; о своей деятельности или деятельности других военнослужащих; о деятельности воинских частей, а также информацию о дислокации или передислокации воинских частей, не отнесенную к перечню сведений, составляющих государственную тайну.
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Вчера, 11:06
Дисциплинарный арест назначается на срок до 10 суток за один грубый дисциплинарный проступок, за несколько правонарушений срок ареста определяется путем частичного или полного сложения сроков ареста, но не более 15 суток непрерывного срока нахождения под дисциплинарным арестом.
Право ходатайствовать о применении к военнослужащему дисциплинарного ареста предоставляется его прямым начальникам или лицу, проводившему разбирательство по факту совершения грубого дисциплинарного проступка.
Решение командира воинской части, начальника органа военной полиции или начальника гарнизона о назначении дисциплинарного ареста незамедлительно после его принятия объявляется под расписку военнослужащему, в отношении которого принято решение о назначении ареста, и направляется для исполнения в уполномоченный орган.
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