https://ria.ru/20240808/putin-1964962288.html
Путин подписал закон о возможности внешнеторговых расчетов криптовалютой
Путин подписал закон о возможности внешнеторговых расчетов криптовалютой - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон о возможности внешнеторговых расчетов криптовалютой
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 сентября 2024 года осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T16:13
2024-08-08T16:13
2024-08-08T16:15
владимир путин
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 сентября 2024 года осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Закон обеспечивает возможность функционирования механизма ЭПР в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке. При этом Банк России наделяется функциями уполномоченного и регулирующего органа по вопросам ЭПР в этой сфере. Одновременно определены случаи, когда программа ЭПР, утверждаемая ЦБ, подлежит согласованию с Росфинмониторингом, ФСБ и Минфином России.ЦБ будет вести мониторинг деятельности инициаторов ЭПР в целях выявления рисков причинения вреда обороне и безопасности государства, а также рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма. После выявления таких рисков ЦБ в срок не позднее 10 дней обязан уведомить о них ФСБ и Росфинмониторинг соответственно.Действующее регулирование запрещает использовать цифровую валюту в расчетах за товары (работы, услуги). Закон вносит изменения, позволяющие использовать криптовалюту в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности в рамках ЭПР. При этом программой ЭПР должны быть определены права и обязанности участников таких расчетов, а также органов и агентов валютного контроля.В рамках второго чтения Госдума поддержала ряд поправок, в том числе разрешающих биржевые торги криптовалютой в рамках ЭПР. Программой такого ЭПР должен быть прописан порядок допуска (прекращения допуска) криптовалют к организованным торгам, определены требования к их организаторам и случаи, когда такие торги может проводить торговая система.Банку России предоставляется возможность в рамках ЭПР создать электронную платформу для операций с цифровыми валютами на базе Национальной платежной системы (НПС), определить правила ее работы, а также требования к деятельности ее оператора.Таким образом, в отличие от первоначальной редакции, Банк России сможет с 1 сентября текущего года провести не один, а три эксперимента: по использованию криптовалюты для расчетов во внешней торговле, по проведению биржевых торгов криптовалютой и по созданию на базе НПС электронной платформы для операций с криптовалютой.
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владимир путин, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Владимир Путин, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Путин подписал закон о возможности внешнеторговых расчетов криптовалютой
Путин разрешил внешнеторговые расчеты криптовалютой в порядке эксперимента
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 сентября 2024 года осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Закон обеспечивает возможность функционирования механизма ЭПР в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке. При этом Банк России наделяется функциями уполномоченного и регулирующего органа по вопросам ЭПР в этой сфере. Одновременно определены случаи, когда программа ЭПР, утверждаемая ЦБ
, подлежит согласованию с Росфинмониторингом
, ФСБ
и Минфином России.
ЦБ будет вести мониторинг деятельности инициаторов ЭПР в целях выявления рисков причинения вреда обороне и безопасности государства, а также рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма. После выявления таких рисков ЦБ в срок не позднее 10 дней обязан уведомить о них ФСБ и Росфинмониторинг соответственно.
Действующее регулирование запрещает использовать цифровую валюту в расчетах за товары (работы, услуги). Закон вносит изменения, позволяющие использовать криптовалюту в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности в рамках ЭПР. При этом программой ЭПР должны быть определены права и обязанности участников таких расчетов, а также органов и агентов валютного контроля.
В рамках второго чтения Госдума
поддержала ряд поправок, в том числе разрешающих биржевые торги криптовалютой в рамках ЭПР. Программой такого ЭПР должен быть прописан порядок допуска (прекращения допуска) криптовалют к организованным торгам, определены требования к их организаторам и случаи, когда такие торги может проводить торговая система.
Банку России предоставляется возможность в рамках ЭПР создать электронную платформу для операций с цифровыми валютами на базе Национальной платежной системы (НПС), определить правила ее работы, а также требования к деятельности ее оператора.
Таким образом, в отличие от первоначальной редакции, Банк России сможет с 1 сентября текущего года провести не один, а три эксперимента: по использованию криптовалюты для расчетов во внешней торговле, по проведению биржевых торгов криптовалютой и по созданию на базе НПС электронной платформы для операций с криптовалютой.