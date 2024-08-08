Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о возможности внешнеторговых расчетов криптовалютой - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 08.08.2024 (обновлено: 16:15 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/putin-1964962288.html
Путин подписал закон о возможности внешнеторговых расчетов криптовалютой
Путин подписал закон о возможности внешнеторговых расчетов криптовалютой - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон о возможности внешнеторговых расчетов криптовалютой
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 сентября 2024 года осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T16:13
2024-08-08T16:15
владимир путин
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 сентября 2024 года осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Закон обеспечивает возможность функционирования механизма ЭПР в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке. При этом Банк России наделяется функциями уполномоченного и регулирующего органа по вопросам ЭПР в этой сфере. Одновременно определены случаи, когда программа ЭПР, утверждаемая ЦБ, подлежит согласованию с Росфинмониторингом, ФСБ и Минфином России.ЦБ будет вести мониторинг деятельности инициаторов ЭПР в целях выявления рисков причинения вреда обороне и безопасности государства, а также рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма. После выявления таких рисков ЦБ в срок не позднее 10 дней обязан уведомить о них ФСБ и Росфинмониторинг соответственно.Действующее регулирование запрещает использовать цифровую валюту в расчетах за товары (работы, услуги). Закон вносит изменения, позволяющие использовать криптовалюту в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности в рамках ЭПР. При этом программой ЭПР должны быть определены права и обязанности участников таких расчетов, а также органов и агентов валютного контроля.В рамках второго чтения Госдума поддержала ряд поправок, в том числе разрешающих биржевые торги криптовалютой в рамках ЭПР. Программой такого ЭПР должен быть прописан порядок допуска (прекращения допуска) криптовалют к организованным торгам, определены требования к их организаторам и случаи, когда такие торги может проводить торговая система.Банку России предоставляется возможность в рамках ЭПР создать электронную платформу для операций с цифровыми валютами на базе Национальной платежной системы (НПС), определить правила ее работы, а также требования к деятельности ее оператора.Таким образом, в отличие от первоначальной редакции, Банк России сможет с 1 сентября текущего года провести не один, а три эксперимента: по использованию криптовалюты для расчетов во внешней торговле, по проведению биржевых торгов криптовалютой и по созданию на базе НПС электронной платформы для операций с криптовалютой.
https://ria.ru/20240808/mayning-1964951259.html
https://ria.ru/20240717/putin-1960238826.html
https://ria.ru/20240802/kriptovalyuta-1963587766.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_0:0:2687:2016_1920x0_80_0_0_e51dbbeb4aa6b9592f88b0003a69d156.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Владимир Путин, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Путин подписал закон о возможности внешнеторговых расчетов криптовалютой

Путин разрешил внешнеторговые расчеты криптовалютой в порядке эксперимента

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 сентября 2024 года осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Закон обеспечивает возможность функционирования механизма ЭПР в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке. При этом Банк России наделяется функциями уполномоченного и регулирующего органа по вопросам ЭПР в этой сфере. Одновременно определены случаи, когда программа ЭПР, утверждаемая ЦБ, подлежит согласованию с Росфинмониторингом, ФСБ и Минфином России.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют
Вчера, 15:35
ЦБ будет вести мониторинг деятельности инициаторов ЭПР в целях выявления рисков причинения вреда обороне и безопасности государства, а также рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма. После выявления таких рисков ЦБ в срок не позднее 10 дней обязан уведомить о них ФСБ и Росфинмониторинг соответственно.
Действующее регулирование запрещает использовать цифровую валюту в расчетах за товары (работы, услуги). Закон вносит изменения, позволяющие использовать криптовалюту в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности в рамках ЭПР. При этом программой ЭПР должны быть определены права и обязанности участников таких расчетов, а также органов и агентов валютного контроля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Путин заявил о возможных решениях по налогообложению майнинга криптовалют
17 июля, 14:09
В рамках второго чтения Госдума поддержала ряд поправок, в том числе разрешающих биржевые торги криптовалютой в рамках ЭПР. Программой такого ЭПР должен быть прописан порядок допуска (прекращения допуска) криптовалют к организованным торгам, определены требования к их организаторам и случаи, когда такие торги может проводить торговая система.
Банку России предоставляется возможность в рамках ЭПР создать электронную платформу для операций с цифровыми валютами на базе Национальной платежной системы (НПС), определить правила ее работы, а также требования к деятельности ее оператора.
Таким образом, в отличие от первоначальной редакции, Банк России сможет с 1 сентября текущего года провести не один, а три эксперимента: по использованию криптовалюты для расчетов во внешней торговле, по проведению биржевых торгов криптовалютой и по созданию на базе НПС электронной платформы для операций с криптовалютой.
Эмблема криптовалюты биткоин на конференции Russian Blockchain Week 2017 в Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Анализ показал, как Россия сможет торговать в криптовалютах
2 августа, 06:05
 
Владимир ПутинЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала