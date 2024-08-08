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Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе - РИА Новости, 08.08.2024
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15:45 08.08.2024 (обновлено: 15:53 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/putin-1964953804.html
Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе
Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе и определяющий понятие "антинаркотическая пропаганда",... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T15:45
2024-08-08T15:53
владимир путин
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе и определяющий понятие "антинаркотическая пропаганда", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Законом устанавливается, что произведения искусства и литературы не попадут под запрет пропаганды наркотиков, если это составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла. При этом, если такие произведения находятся в обороте, они должны сопровождаться маркировкой о вреде для здоровья потребления наркотиков, а также о запрете незаконного оборота наркотических средств. Исключение составляют произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года.Кроме того, определяется, что запрет пропаганды наркотиков не затронет медицинские, научные и учебные издания, а также материалы оперативно-розыскной деятельности.Документом также устанавливается понятие "антинаркотическая пропаганда" – распространение информации об уголовной и административной ответственности, установленной за незаконный оборот наркотических средств.Закон вступает в силу 1 сентября 2025 года.
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владимир путин, россия, общество, литература
Владимир Путин, Россия, Общество, Литература
Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе

Путин подписал закон, определяющий понятие "антинаркотическая пропаганда"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе и определяющий понятие "антинаркотическая пропаганда", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом устанавливается, что произведения искусства и литературы не попадут под запрет пропаганды наркотиков, если это составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла. При этом, если такие произведения находятся в обороте, они должны сопровождаться маркировкой о вреде для здоровья потребления наркотиков, а также о запрете незаконного оборота наркотических средств. Исключение составляют произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года.
Кроме того, определяется, что запрет пропаганды наркотиков не затронет медицинские, научные и учебные издания, а также материалы оперативно-розыскной деятельности.
Документом также устанавливается понятие "антинаркотическая пропаганда" – распространение информации об уголовной и административной ответственности, установленной за незаконный оборот наркотических средств.
Закон вступает в силу 1 сентября 2025 года.
Президент России Владимир Путин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Путин подписал закон о запрете треш-стримов
Вчера, 14:54
 
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