https://ria.ru/20240808/putin-1964953804.html

Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе

Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе - РИА Новости, 08.08.2024

Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе и определяющий понятие "антинаркотическая пропаганда",... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T15:45

2024-08-08T15:45

2024-08-08T15:53

владимир путин

россия

общество

литература

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе и определяющий понятие "антинаркотическая пропаганда", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Законом устанавливается, что произведения искусства и литературы не попадут под запрет пропаганды наркотиков, если это составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла. При этом, если такие произведения находятся в обороте, они должны сопровождаться маркировкой о вреде для здоровья потребления наркотиков, а также о запрете незаконного оборота наркотических средств. Исключение составляют произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года.Кроме того, определяется, что запрет пропаганды наркотиков не затронет медицинские, научные и учебные издания, а также материалы оперативно-розыскной деятельности.Документом также устанавливается понятие "антинаркотическая пропаганда" – распространение информации об уголовной и административной ответственности, установленной за незаконный оборот наркотических средств.Закон вступает в силу 1 сентября 2025 года.

https://radiosputnik.ru/20240808/tresh-strim-1964938749.html

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владимир путин, россия, общество, литература